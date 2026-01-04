close global

﻿
Kimi Antonelli in Brazil

Antonelli estaría por hacer la MÁXIMA traición a Mercedes

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
Kimi Antonelli in Brazil

Andrea Kimi Antonelli conversó recientemente con Sky Sports sobre su futuro en la Fórmula 1 y la posibilidad de competir algún día para Ferrari.

El joven italiano, que acaba de vivir su primera temporada en la máxima categoría, elogió al equipo italiano y dejó la puerta abierta para una posible colaboración futura, a pesar de estar muy a gusto en Mercedes.

Desde muy joven, Mercedes ha confiado en su talento, apoyándolo en el mundo del karting. El año pasado, se le presentó como el heredero de Lewis Hamilton.

Aunque su temporada 2024 arrancó con algunas complicaciones, el piloto de novato supo remontar en la recta final de la campaña, logrando varios podios, entre ellos su primer éxito en Canadá. Su rendimiento demuestra que tiene el potencial para brillar al más alto nivel.

Antonelli alaba a Ferrari

Durante la entrevista, se le preguntó sobre la posibilidad de pasar a formar parte de la Scuderia.

Su respuesta fue clara y entusiasta: “Ferrari es un equipo excepcional con un legado impresionante a nivel mundial. Así que, sí, competir para Ferrari sería un sueño hecho realidad.” Con estas palabras, el piloto deja en claro que no cierra la puerta a un futuro en el ilustre equipo italiano, a pesar de la lealtad que actualmente le tiene a Mercedes.

Aunque se muestra abierto a la idea de una carrera futura en Ferrari, Antonelli se mantiene firme en su compromiso con Mercedes por ahora.

Expresó su inmensa gratitud por el apoyo recibido desde sus inicios: “Estoy muy feliz donde estoy y, por supuesto, agradezco enormemente la oportunidad que Mercedes me ha brindado. Me han acompañado desde mis días en el karting hasta la Fórmula 1, y siempre han estado detrás de mí. Es un sueño competir con un equipo como Mercedes y anhelo conseguir un campeonato mundial a su lado.”

