Red Bull Racing haría un nuevo cambio histórico al equipo tras la salida de Sergio Pérez.

Han presentado recientemente su nuevo logo, manteniendo la esencia de los colores icónicos que lo caracterizan. A partir de 2026 se aplicará un sutil cambio en el diseño, lo que ha despertado las expectativas de algunos seguidores que sueñan con ver también un nuevo “diseño” en la escudería.

El nuevo logo de Red Bull Racing no se aparta demasiado del anterior. La incorporación de un delicado contorno blanco que rodea tanto el texto “Red Bull” como el emblema ha llevado a algunos aficionados a especular sobre la posibilidad de una renovación del diseño del coche.

Red Bull arrancará su temporada en Fórmula 1 con una unidad de potencia desarrollada internamente, ya que Red Bull Ford presentará su primera propuesta de motor. Max Verstappen seguirá defendiendo los colores del equipo, mientras que Isack Hadjar ocupará el segundo asiento. Además, Laurent Mekies se preparará por primera vez de forma completa con el conjunto austriaco.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

