OFICIAL: Ferrari anuncia CAMBIOS en su alineación de PILOTOS para 2026

Ferrari anunció cambios a su alineación de pilotos para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

La Scuderia ha anunciado que Zhou Guanyu dejará de formar parte del equipo como piloto de reserva a partir de 2026. Tras la entrada en vigor del fichaje de Lewis Hamilton en enero de 2025, Ferrari confirmó a Zhou como la tercera incorporación que completaba la formación tras su salida de Sauber.

El equipo confirmó la noticia a través de publicaciones en redes sociales. La primera era un agradecimiento por el compromiso demostrado durante la temporada: "Estamos agradecidos por la dedicación y contribución de Zhou Guanyu como piloto de reserva de Ferrari esta temporada. Le deseamos lo mejor en sus futuros desafíos."

La segunda publicación compartió un video que mostró algunos de los momentos más memorables, en el que se le veía trabajando intensamente, disfrutando junto a Leclerc y divirtiéndose con el equipo de redes sociales.

Relacionado: Ferrari confirma los DAÑOS tras la primera temporada de Lewis Hamilton

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!