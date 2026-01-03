Ferrari confirma los DAÑOS tras la primera temporada de Lewis Hamilton

El jefe de Fórmula 1 de Lewis Hamilton, Fred Vasseur, ha admitido que el equipo Ferrari se encuentra sin energía tras una temporada 2025 que puso a prueba a todos.

En declaraciones a Sky Sports Italia, cuando se le preguntó si el ambiente dentro del equipo era el adecuado tras un año tan complicado, Vasseur reconoció que sus energías estaban por los suelos: "Estamos algo agotados, pero todo está en orden", comentó.

Añadió: "Cada temporada nos deja lecciones. No se trata únicamente de resultados o posiciones; se pueden ganar carreras, pero siempre hay detalles que mejorar. Y esa lista de aspectos a pulir seguirá abierta, incluso tras el 2024."

"Sin duda ha sido un año complicado. Tuvimos un inicio difícil con las pruebas en Baréin y luego la descalificación en China nos colocó en una situación desfavorable", explicó Vasseur.

"Logramos recuperarnos y empezar a controlar la situación, pero a finales de abril ya estábamos 110 puntos por detrás de McLaren. En ese punto, pensamos que lo mejor era centrar nuestros esfuerzos en la preparación del 2026."

"El mensaje de fin de año –y después de tantas horas compartidas en el trabajo que hoy estamos completamente alineados– fue claro: todos sabemos que la temporada no fue buena", continuó.

"Hemos tenido tiempo para discutir las razones y, sobre todo, para convencernos de que el 2026 será una historia totalmente diferente. Nuevo chasis, nuevo motor, nueva batería, nuevo combustible, nuevos neumáticos… Todo será renovado."

"El equipo sigue siendo prácticamente el mismo. Considero que el 2026 representa una gran oportunidad para todos en la parrilla, incluido nuestro equipo", afirmó. "Hemos concentrado todas nuestras energías en este proyecto, y se ha forjado una excelente colaboración entre las áreas de chasis y motor.

"Es un reto real, pero también una magnífica oportunidad desde el punto de vista de la ingeniería. No se tratará simplemente de ganar o perder, sino de la capacidad para desarrollar y avanzar rápidamente. Será un enfoque distinto, pero, sin duda, un gran desafío para el equipo", confesó.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

