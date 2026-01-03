ESCÁNDALO: Red Bull recibe NUEVA DENUNCIA tras salida de Checo Pérez

Red Bull Racing ha sido denunciado por otro piloto, provocando una polémica más para el equipo tras la salida de Sergio Pérez.

Yuki Tsunoda ha confesado que su contrato le impidió dialogar con equipos rivales: "En realidad, no tenía opciones; mi contrato me lo impidió. Hubo cierto interés por fuera, pero legalmente no me era posible conversar con ellos.

"Por ello, me concentré por completo en la temporada con Red Bull, ya que formar parte de esta familia ha sido mi prioridad durante los últimos años; es en este equipo donde me he formado.

"Me lo dijeron de forma privada justo después de la carrera, informándome de que no competiré el próximo año, y he entendido la situación. Sorprendentemente, lo estoy llevando... no es que esté bien, pero sigo adelante", reveló.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

