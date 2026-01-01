close global

Lewis Hamilton, Spanish GP, Ferrari, 2025

Compañero de equipo de Lewis Hamilton es desairado por 'NARIZ GRANDE'

Compañero de equipo de Lewis Hamilton es desairado por 'NARIZ GRANDE'

Aloisio Hernández
Lewis Hamilton, Spanish GP, Ferrari, 2025

Una exclusiva mirada entre bastidores arroja nueva luz sobre la polémica decisión de McLaren en 2008 al elegir al compañero de equipo de Lewis Hamilton.

En un reciente episodio del pódcast "And Colossally That's History", Matt Bishop –exdirector de comunicaciones en McLaren entre 2008 y 2017– relató una curiosa conversación que tuvo lugar con el entonces CEO, Martin Whitmarsh.

Bishop recordó cómo, entre risas, Whitmarsh comentó que una de las razones por las que descartaron a Kubica para la escudería era su “nariz demasiado prominente”. Aunque en tono de broma, Whitmarsh habría afirmado a Bishop que el principal inconveniente de contar con Kubica en 2008 era precisamente su aspecto físico.

"Recuerdo que en ese momento dijo que uno de los problemas de tener a Kubica como posible piloto era que su nariz era demasiado grande", recordó Bishop. Cuando el co-presentador Richard Williams inquirió si se trataba de un tema aerodinámico o meramente estético, Bishop replicó: "Creo que fue por estética, aunque lo dijo en broma".

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

