Ferrari envía mensaje de MIEDO sobre Red Bull y Mercedes

Ferrari se enfrenta a un año complicado, en el que parece que Mercedes ya ha marcado una diferencia insuperable.

Según declaraciones de un ingeniero de Ferrari a Leo Turrini, la excelencia del motor de los Rayos de Plata le ha dado a Mercedes una ventaja que será difícil de igualar.

En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la innovadora solución de Mercedes. Incluso un ex miembro del equipo ha revelado a Red Bull que trabajan en la optimización de la relación de compresión, intentando obtener un valor superior en pista que durante las pruebas.

La FIA ha indicado a The Race que permitirá esta modificación, lo que coloca en desventaja a Ferrari, Honda y Audi.

Funcionamiento de la innovación

Un ingeniero de Ferrari, que ha preferido mantenerse en el anonimato, explicó a Turrini el truco de Mercedes. Comentó: "La relación de compresión de un motor de combustión es, en términos simples, la proporción entre el volumen máximo y el mínimo de la cámara de combustión".

"El máximo se alcanza cuando el pistón se sitúa en el punto muerto inferior y el mínimo cuando se encuentra en el punto muerto superior. Por lo que he leído, Mercedes —y posiblemente también aquellos que trabajan en el motor de Red Bull— han descubierto cómo lograr que los materiales de la cámara, sometidos a altas temperaturas en condiciones reales, se expandan de forma tal que el volumen máximo sea hasta dieciocho veces mayor que el mínimo."

El truco cumple con las normas, según el ingeniero

Ferrari carece de esta tecnología, y aunque el ingeniero prevé tiempos difíciles para la escudería italiana, evita tildar la solución de ilegal. "Creo que han conseguido 'alargar' la cámara de combustión. Desde mi punto de vista, la opción escogida por Mercedes es legal. Las relaciones de compresión se miden únicamente en condiciones frías, siendo imposible obtener una medición fiable a altas temperaturas. Han ideado una solución muy inteligente", agregó.

Aunque Ferrari trabaja en una contraestrategia, esta probablemente no llegará a tiempo. "Ni siquiera el motor Ferrari 067/7, que debutará tras la pausa de verano, incorpora una solución similar. Si consiguen superar este obstáculo, Mercedes podría mantener esta ventaja significativa hasta 2026."

