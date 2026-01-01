¿Dónde lo pusieron? Así es como los pilotos votaron a Sainz dentro de la F1

Carlos Sainz ha sido de nuevo bien valorado por sus compañeros de parrilla dentro de la Fórmula 1 al recibir buenos resultados dentro de las votaciones entre pilotos.

Después de que los directivos de equipo reconocieran a Max Verstappen como el mejor piloto de 2025, el neerlandés recibe el mismo honor por parte de sus compañeros de pista. Los propios pilotos han situado al tetracampeón mundial en la cima de su ranking de los mejores pilotos del año, y se ha hecho un ranking del resto de la parrilla.

El inicio de la temporada fue complicado para Verstappen, ya que el RB21 presentaba serios problemas de equilibrio. Mientras tanto, el dúo de McLaren demostraba una velocidad superior.

Oscar Piastri encabezó el campeonato durante largo tiempo, pero tras la pausa veraniega, Lando Norris tomó el liderato. Red Bull fue afinando el coche progresivamente, y al final, Verstappen quedó a solo dos puntos del título.

Verstappen y el resto de la lista

Los pilotos elaboraron su propio top diez, en el que Verstappen encabeza la lista. Norris, actual campeón mundial, ocupa el segundo puesto; George Russell se sitúa tercero, justo por delante de Piastri, quien finaliza el cuarteto inicial.

Charles Leclerc se coloca en el quinto puesto, mientras que, en su año de debut con Williams, Carlos Sainz conquista el sexto lugar entre sus pares. Fernando Alonso se posiciona en el séptimo puesto y Alexander Albon sigue en el octavo.

El novato Oliver Bearman cierra la zona de los nueve primeros, y el futuro piloto de Red Bull, Isack Hadjar, completa el top diez. Cabe señalar que cuatro pilotos optaron por no votar: Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, Lance Stroll y Yuki Tsunoda.

