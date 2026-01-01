¡Alonso SONRÍE! Newey evade la prohibición de la FIA e introduce truco en Aston Martin

El comienzo de la temporada de Fórmula 1 de 2026 aún es un misterio, pero ya se empiezan a conocer algunos detalles sobre nuevos "truquitos" que se esperan en los monoplazas, lo cual hace sonreír a Fernando Alonso.

Mercedes y Red Bull Powertrains habrían encontrado ciertas zonas grises en cuanto a sus unidades de potencia. Por su parte, Aston Martin ya les pisa los talones, aprovechando una innovadora estrategia proponiendo un nuevo chasis.

Desde marzo, Adrian Newey se desempeña como socio técnico y diseñador en Aston Martin. A partir de la próxima temporada, además, asumirá el rol de jefe de equipo en pista.

Ha enfocado sus esfuerzos en adaptar los monoplazas a las nuevas regulaciones técnicas, que no solo modifican los motores sino también el chasis y la aerodinámica. Se prevé que la energía eléctrica, a través de la batería y el MGU-K, tendrá un papel mucho más relevante.

Los vehículos serán ligeramente más pequeños y ligeros, y el clásico DRS dará paso al "active aero". Asimismo, el conocido "ground effect" se reducirá drásticamente gracias a la implementación de suelos más planos y a túneles de Venturi más cortos y sencillos.

Newey descubre un terreno gris en el diseño del chasis

El brillante diseñador habría hallado la clave para recuperar la carga aerodinámica perdida por la disminución del ground effect. Varias fuentes indican que el coche del equipo, con sede en Silverstone, registra impresionantes picos de downforce en sus simulaciones.

Según dichos informes, Newey ha identificado un margen de maniobra en la combinación del active aero y los suelos más planos, lo que logra mitigar tanto el ground effect como el temido efecto de porpoising.

La dirección de Aston Martin ha pasado meses trabajando en una solución mecánica para sellar el suelo del monoplaza. Se comenta que el modelo AMR26 aprovechará el movimiento de la suspensión en las curvas para bloquear, de forma casi literal, la zona de contacto con el asfalto.

Newey aparentemente se ha inspirado en su experiencia con la active suspension de Williams en 1992, aunque en esta ocasión se trata de un sistema puramente pasivo.

Aunque otros equipos también exploran alternativas para sellar el suelo, Aston Martin parece encontrarse en una etapa muy avanzada en la simulación del efecto Venturi. La normativa de la FIA pretendía limitar estas posibilidades, pero mientras se mantenga un suelo menos complejo y legal, imitar el ground effect sigue siendo una opción viable.

