¿Trampa? Mercedes reconoce ROMPER las reglas junto a McLaren

Andrew Shovlin, director de ingeniería Trackside de Mercedes, habló con Motorsport.com sobre los desafíos que afrontó su equipo tras la implementación de normas más estrictas para los alerones flexibles.

La escudería alemana tuvo que realizar importantes modificaciones para cumplir con los nuevos tests, lo que afectó negativamente la velocidad en pista.

En 2025, la FIA puso en marcha rigurosos controles destinados a limitar la flexión de los alerones delantero y trasero. Las pruebas más exigentes se introdujeron durante el Gran Premio de España.

Aunque se esperaba que McLaren sufriera más con estas medidas, el verdadero reto fue para Mercedes, que precisó reiniciar parte del diseño de su coche. Shovlin afirmó: "Nos costó algo de tiempo adaptarnos a las nuevas reglas impuestas en Barcelona."

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

Mercedes enfrentó complicaciones con la normativa más estricta

El equipo alemán ya experimentaba dificultades para lograr un giro eficaz en curvas a baja velocidad. Shovlin explicó:

"Teníamos problemas para que el coche girase de forma adecuada en curvas lentas. Algunas complicaciones con la temperatura de los neumáticos traseros surgían porque los pilotos tenían que usar el acelerador para ayudar en el giro."

La situación se complicó aún más con los alerones flexibles, lo que obligó a Mercedes a replantear varios aspectos de su diseño.

Observando el enfoque de McLaren en el desarrollo de su suspensión trasera, Mercedes aprendió a mantener el coche lo más bajo posible en las curvas.

Shovlin comentó: "Si tu coche no es el más rápido, debes analizar qué están haciendo quienes sí lo son. Estudiamos la suspensión trasera de McLaren y vimos cómo utilizaban el efecto anti-despegue para maximizar la estabilidad en las curvas. No subestimamos el reto de mantener un buen equilibrio, pero claramente no aprovechamos del todo los puntos fuertes de nuestros vehículos de 2020-2021."

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!