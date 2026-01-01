Esta es la manera en que podrás COMPRAR un circuito de F1

Secciones del Circuito de Suzuka estarán a la venta una vez concluidas las obras de renovación en este histórico recinto japonés.

Actualmente se está modernizando la emblemática sede del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Los trabajos se centran en la parte oeste de la pista, célebre por albergar la famosa Spoon Curve.

Muy apreciado por los aficionados, Suzuka se ha mantenido como un punto fijo en el calendario de la F1 durante décadas. Su historia y tradición en el automovilismo lo han convertido en un referente ineludible.

La leyenda de la Fórmula 1, Michael Schumacher, posee el récord de victorias en Suzuka, habiendo subido al podio en seis ocasiones en este circuito.

Acompañando a Schumacher está el también siete veces campeón Lewis Hamilton, quien tendrá la oportunidad de igualar este récord cuando el Gran Premio japonés regrese en marzo de 2026.

Sin embargo, queda mucho por hacer en este querido circuito, ya que restan menos de tres meses para el esperado regreso de la competición.

El hogar del GP de Japón venderá partes del circuito de F1

Durante la renovación, las cuentas oficiales en redes sociales de Suzuka han compartido actualizaciones frecuentes para disipar las inquietudes de los fans, quienes temen que la repavimentación no se concluya a tiempo.

El sector afectado se encuentra completamente cerrado mientras se instala una nueva capa de asfalto como parte de las labores de reconstrucción.

Recientemente, las redes oficiales anunciaron en “X” que, una vez finalizadas las obras, se pondrán a la venta fragmentos usados del trazado. Con ello, algunos aficionados de la F1 podrían tener la oportunidad de hacerse con un pedazo de historia.

La publicación comparte imágenes de operarios cortando secciones de asfalto y la leyenda que la acompaña explica: "En el marco de los trabajos de repavimentación en el West Course del Suzuka Circuit, ofrecemos a la venta asfalto proveniente del trazado que ha acogido numerosos eventos de gran envergadura, incluyendo la Fórmula 1 y la carrera de resistencia Suzuka 8 Hours. La imagen muestra una escena del proceso de corte. Los precios y detalles adicionales se darán a conocer próximamente."

