La salida de Hamilton es la MENOR preocupación de Ferrari, Así es como la pesadilla podría empeorar

Ferrari sigue encontrando nuevas formas de irritar a los aficionados de la Fórmula 1. No basta con que la sequía de títulos de sus pilotos esté a punto de durar otra década, sino que además han empañado la imagen de uno de los grandes del deporte: Lewis Hamilton.

No quiero aburrirte con las lamentables estadísticas de la temporada 2025 de Hamilton.

Solo queda una pequeña chispa de esperanza en que el 2026 sea un año diferente y que, por fin, Ferrari logre dar en el clavo tras tanto tiempo de frustraciones.

Si esto no ocurre, estarán en serios problemas, y no solo por la posibilidad de que Hamilton abandone la F1 al final del próximo año.

La salida de Hamilton es lo de menos, ya que el 2026 marcará una etapa decisiva en la carrera de su otro piloto, Charles Leclerc, el principal favorito para conquistar un campeonato mundial.

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

Ferrari no puede perder a Charles Leclerc

Si el bajo rendimiento de Ferrari llegara a truncar la carrera de Hamilton en la F1 –aunque resulte indignante no verlo alzarse con un octavo título mundial con el escudo rojo–, no se puede borrar lo maravilloso de su trayectoria como siete veces campeón del mundo.

De cara al 2026, la escudería no debería preocuparse demasiado por una posible salida de Hamilton; sin embargo, si su desempeño llega a minar la fe de Leclerc, eso dañaría seriamente su imagen.

Leclerc ha sido formado para ser campeón mundial con Ferrari, tras incorporarse a su academia de pilotos en 2016, y ha permanecido leal a la escudería a pesar de tener 28 años y apenas haber tenido una oportunidad real de batirse por un título en la F1. En cualquier otro equipo, ya habría buscado nuevos horizontes, pero la mítica Ferrari lo mantiene atrapado en ilusorias promesas de gloria.

Al igual que sus contemporáneos George Russell y Lando Norris, Leclerc ha alcanzado el apogeo de su carrera y jamás estará en mejor forma que ahora. Por ello, resulta aún más inquietante que esté desaprovechando este periodo en Ferrari. Todos lo sabemos, y los aficionados también son conscientes de ello.

Sin duda, Leclerc ya se ha percatado de la situación, aunque intente ocultarlo. Si yo fuera su mánager, exploraría sin demora opciones más atractivas en toda la parrilla. Ferrari debería estar muy alerta ante este escenario y confiar en que, en breve, construirán un verdadero contendiente al título.

Entrarán al 2026 sabiendo que otro año desastroso no es aceptable ni para sus seguidores ni para la icónica marca que representan. Para Leclerc, ya no es momento de esperar a que Ferrari “simplemente mejore”. Si durante el 2026 no tiene la oportunidad de pilotar un coche competitivo, será inevitable que busque un nuevo destino.

Siendo uno de los mejores pilotos de la parrilla –y con una temporada de fichajes que promete ser explosiva, dado el elevado número de pilotos sin contrato al final del 2026–, Leclerc podrá elegir entre varias opciones. Su prioridad debe ser encontrar una oportunidad que le permita luchar por campeonatos.

Para el nombre más rico, histórico e icónico del automovilismo, perder a Leclerc sería una muestra patética de hasta dónde ha caído Ferrari, un golpe del que quizá nunca logren recuperarse.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!