Lewis Hamilton, BAJO AMENAZA en Ferrari

Lewis Hamilton estaría bajo amenaza por su asiento en Ferrari si es que no mejora sus resultados.

En declaraciones a la prensa sobre la posibilidad de una promoción a Ferrari, Ollie Bearman afirmó: "Estoy en la F1 y, para avanzar, hay que confiar en uno mismo. Creo que ya estoy listo, aunque sigo demostrando mi valía".

"No es que de repente tuviera unas carreras fantásticas; he pasado por rachas difíciles, como cuando logré cuatro o cinco undécimos puestos seguidos a mitad de temporada".

"Con el tiempo, esos undécimos se han transformado en décimos, novenos y hasta octavos, algo que todos valoramos. Desde las vacaciones de verano, mi ritmo y mi impulso han mejorado notablemente, y por ello me siento preparado".

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

