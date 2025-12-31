Lewis Hamilton, BAJO AMENAZA en Ferrari
Lewis Hamilton, BAJO AMENAZA en Ferrari
Lewis Hamilton estaría bajo amenaza por su asiento en Ferrari si es que no mejora sus resultados.
En declaraciones a la prensa sobre la posibilidad de una promoción a Ferrari, Ollie Bearman afirmó: "Estoy en la F1 y, para avanzar, hay que confiar en uno mismo. Creo que ya estoy listo, aunque sigo demostrando mi valía".
"No es que de repente tuviera unas carreras fantásticas; he pasado por rachas difíciles, como cuando logré cuatro o cinco undécimos puestos seguidos a mitad de temporada".
"Con el tiempo, esos undécimos se han transformado en décimos, novenos y hasta octavos, algo que todos valoramos. Desde las vacaciones de verano, mi ritmo y mi impulso han mejorado notablemente, y por ello me siento preparado".
Relacionado: El MILAGRO que puede evitar el RETIRO de Lewis Hamilton
¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?
Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.
"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.
"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.
En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".
Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Lewis Hamilton, BAJO AMENAZA en Ferrari
- 1 hour ago
Max Verstappen dice LA VERDAD sobre unirse a Kimi Antonelli
- 2 hours ago
El MILAGRO que puede evitar el RETIRO de Lewis Hamilton
- 2 hours ago
Mercedes revela quién será su VERDADERO rival en 2026
- 3 hours ago
Leclerc lanza ADVERTENCIA a Ferrari: '2026 es ahora o nunca'
- 3 hours ago
¡El compañero de equipo de Hamilton no le ayudará en Ferrari!
- 3 hours ago
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
- 27 diciembre
URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
- 17 diciembre