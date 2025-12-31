Mercedes revela quién será su VERDADERO rival en 2026

George Russell ha dejado muy claras sus ambiciones de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1.

El piloto británico quiere medirse frente a Max Verstappen, a quien considera el “estándar de oro” de la élite. Russell está decidido a demostrar que puede competir al mismo nivel que los mejores de la categoría.

La temporada 2025 vio a Russell terminar en cuarto lugar en el campeonato, sumando dos victorias a su palmarés. Mientras el título se disputaba entre el neerlandés y los pilotos de McLaren, el británico se consolidó como el referente constante de los que aún luchan por destacar.

Con las nuevas regulaciones que entrarán en vigor en 2026, el escenario podría cambiar, y Russell tiene claro que su objetivo es ser un fuerte contendiente al título.

Russell quiere enfrentarse a Verstappen

El piloto de Mercedes no oculta sus aspiraciones: “Estoy convencido de que puedo competir al nivel de los mejores”, según citaba Formule1.nl.

De hecho, ya tiene marcado a un rival en particular: “En este momento, Max es sin duda el referente de la categoría. Me encantaría medir fuerzas contra él, ya que sería fascinante ver cómo se desempeñaría un compañero de equipo en una situación tan competitiva.”

Aunque en 2022 logró repetir su mejor resultado al terminar cuarto en el campeonato, el británico no se conforma. Russell apunta a pelear por el título y afirma con determinación: “Ahora estoy listo, aunque sé que la paciencia es clave.”

Con la llegada de una etapa de reinicio en 2026, las oportunidades serán abundantes, y el piloto se muestra preparado para afrontar el reto que se avecina.

