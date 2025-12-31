Leclerc lanza ADVERTENCIA a Ferrari: '2026 es ahora o nunca'

Charles Leclerc ha pasado toda su carrera en Fórmula 1 bajo el paraguas de Ferrari, ya fuera como promesa o como titular. Sin embargo, ha dejado claro al gigante italiano que su etapa podría llegar a su fin si las nuevas regulaciones técnicas para 2026 no logran mejoras significativas. ¿El posible nuevo destino de Leclerc? Aston Martin.

En 2025, Ferrari vivió una temporada decepcionante. Lewis Hamilton se incorporó al equipo, pero su rendimiento estuvo lejos de destacar. El siete veces campeón mundial no logró subir al podio en ninguna gran premio, siendo la primera vez desde su debut en 2007 que se lo veía sin trofeos.

Por su parte, Leclerc se mostró algo más competitivo con siete podios, pero terminar en la cuarta posición en el campeonato de constructores fue sumamente frustrante, especialmente tras haber terminado como subcampeones el año anterior, apenas por detrás de McLaren.

Ante estos resultados, se rumora que el piloto podría estar considerando un futuro en Aston Martin, mientras la directiva de Ferrari prepara, presuntamente, un plan B.

Leclerc advierte: es ahora o nunca para Ferrari

"Sí, claro", respondió Leclerc cuando se le preguntó si aún cree en la posibilidad de ganar el campeonato mundial con Ferrari. No obstante, hizo énfasis en que el próximo año será decisivo. 2026 se perfila como un año de inflexión para el monegasco y para la Scuderia.

"La situación es compleja, pero la verdad es que todo el equipo está tremendamente motivado para lo que viene. Se avecina un cambio mayúsculo y es una oportunidad única para que Ferrari demuestre su verdadera calidad. Es ahora o nunca", declaró.

"Espero sinceramente que podamos arrancar con buen pie en esta nueva era, ya que esto marcará el futuro de los próximos cuatro años", continuó Leclerc, subrayando la importancia de contar con una base competitiva desde el inicio de la temporada 2026.

Según él, si no se configura una dinámica positiva, el título mundial podría alejarse hasta 2029 o 2030. "Tras la sexta o séptima carrera de la próxima temporada, tendremos muy claro cuáles equipos dominarán en los años venideros", concluyó.

