¡El compañero de equipo de Hamilton no le ayudará en Ferrari!

Charles Leclerc ha explicado por qué Lewis Hamilton tiene dificultades para adaptarse a Ferrari y por qué no puede ayudarle como compañero en la escudería.

Durante la temporada 2025, ambos pilotos expresaron su frustración ante el rendimiento del SF‑25, aunque el monegasco disfrutó de un año algo más prometedor en comparación con el siete veces campeón mundial.

A lo largo del año, Leclerc consiguió siete podios, dejando sin marcar a Hamilton en los enfrentamientos de clasificación 2025, con un contundente 19 a 5.

Además, el problema de Hamilton no se limita al coche, sino que también afecta a los procesos internos del equipo, como la relación con el ingeniero de carrera Riccardo Adami, que ha provocado tensos intercambios en la radio.

¿Puede Leclerc ayudar a Hamilton en Ferrari?

En declaraciones a la prensa, Leclerc mostró comprensión ante las dificultades de Hamilton, aunque puntualizó que no puede intervenir en la situación del resto del equipo. “Mi objetivo es maximizar todo lo que esté a mi alcance”, afirmó el piloto monegasco.

“Tengo tantos aspectos en los que me concentro, tanto a nivel personal como para el equipo, que debo asegurarme de que mi ritmo se adapte perfectamente al coche. Por ello, resulta complicado dedicarle tiempo a ayudar a Lewis, especialmente porque él ya ha alcanzado logros que yo nunca conseguí. No dispongo de consejos prácticos para él.”

Sobre integrarse en un nuevo equipo, Leclerc comentó: “Es un proceso largo. Ni siquiera recuerdo cómo se siente unirse por primera vez, y yo llevo ya ocho años en Ferrari.

Sé cómo funciona todo y qué grado de naturalidad se espera, pero para Lewis la experiencia sigue siendo novedosa, incluso después de un año. Además, los procesos son muy distintos: la visión, el ambiente y la forma de trabajar requieren tiempo para acostumbrarse.”

