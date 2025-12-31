¿Lección para Antonelli? Russell rompe el silencio sobre la influencia de Verstappen en su contrato

George Russell resaltó en una entrevista con PlanetF1.com que la incertidumbre sobre su futuro en Mercedes para la temporada 2025 de Fórmula 1 no le ha distraído.

A pesar de los rumores sobre la posible llegada de Max Verstappen a Mercedes, el piloto británico se concentró por completo y consiguió dos victorias a bordo del Mercedes W16.

Los comentarios sobre un posible fichaje de Verstappen alcanzaron su punto álgido antes del receso de verano, especialmente porque Russell mismo indicó que las conversaciones sobre su contrato influían en la situación.

Por su parte, Verstappen ha dejado claro en todo momento su lealtad hacia Red Bull Racing, mientras se esperaba el anuncio del nuevo acuerdo del británico con Mercedes.

Sin distracción

En octubre, Mercedes anunció la firma de nuevos contratos con Russell y su compañero de equipo, Kimi Antonelli. El piloto subrayó que las negociaciones contractuales no le impidieron rendir al máximo: "No fue una distracción. Simplemente me concentré en correr."

"Puedes ser el piloto más admirado o el más criticado, pero al subirte al coche y hacer lo tuyo, lo único que cuenta es el tiempo de vuelta", enfatizó. Aun así, Russell se muestra orgulloso de sus constantes actuaciones, especialmente en la primera mitad de 2025, cuando la incertidumbre sobre su futuro estaba presente.

Aunque la victoria en Singapur no se logró durante la temporada 2025, Russell describe sus actuaciones en el año como uno de sus momentos cumbre. Explicó que las negociaciones contractuales fueron decisivas y que, bajo presión, corrió algunas de sus mejores carreras.

"La presión derivada de esas negociaciones fue intensa, y precisamente en esos momentos alcancé mis mejores tiempos", afirmó. Además, se mostró emotivo al recordar las constantes conversaciones con su entrenador, Aleix [Casanovas], quien, desde hace ocho años, le pregunta: "¿Cómo es posible que esta situación no te afecte?" y él admite: "Sinceramente, no lo sé."

Gracias a su enfoque y determinación, logró mantener un alto nivel de rendimiento, lo que finalmente abrió la puerta a un nuevo contrato con Mercedes.

