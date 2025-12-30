¡Se desahogó por COMPLETO! Wolff, habla sobre la etapa más difícil de su vida

Toto Wolff ha abierto su corazón al hablar sobre una infancia difícil y lo que supuso vivir en modo de supervivencia cuando su familia atravesó momentos complicados.

Antes de alcanzar el éxito en la cúspide del automovilismo, Wolff vivió una vida modesta en una granja en Austria, creciendo en Viena, su ciudad natal.

Hijo de un anestesista y de un directivo en el sector del transporte, el camino que lo llevó hasta liderar el escuadrón de los Silver Arrows estuvo lleno de altibajos.

Con 53 años, Wolff se ha mostrado sincero acerca de su crianza, consolidándose como una de las figuras más humildes y trabajadoras del paddock actual de F1.

Cuando tenía solo ocho años, a su padre le diagnosticaron un tumor cerebral, lo que obligó a él y a su hermana a enfrentar juntos el trauma emocional y las dificultades económicas.

Wolff comparte los retos de su infancia tras el diagnóstico de salud de su padre

En una entrevista reciente con The Telegraph, Wolff recordó esos tiempos difíciles y explicó cómo le ayudaron a forjar el hombre exitoso que es hoy.

"Durante mi niñez pasé momentos muy duros", confesó. "En la adolescencia se trata simplemente de sobrevivir; desde muy joven entendí que no quería depender de mis padres. Sentía vergüenza y asumí la responsabilidad de cuidar de mi hermana y de mí mismo, ya que no podía contar con ellos por razones muy justificadas."

"Mi padre era increíble, pero al enfermar, su carácter cambió. Mientras mi madre también se vio inmersa en la lucha por mantenerse a flote y vivir su propia vida, yo tuve que aprender a salir adelante. Hoy, he encontrado la paz con todo ello", añadió Wolff.

Décadas después de aquel doloroso diagnóstico, Wolff se ha convertido en un accionista relevante, CEO y director del destacado escuadrón de F1 Mercedes, y el austriaco admite que ya ha hecho las paces con una infancia a menudo compleja.

"Les debo lo que soy hoy", concluyó al reflexionar sobre la influencia de sus padres. "De alguna manera, también les debo mi ambición: quería triunfar por mí mismo, luchar por sobrevivir y tomar control de mi vida."

