Ferrari presenta su propio TRUCO en el coche de 2026 para vencer a Red Bull y Mercedes

El equipo de Ferrari está desarrollando una suspensión delantera flexible para el monoplaza de 2026, según informa FormulaAnalisiTechnica.

Esto resulta sorprendente, ya que en los últimos años los equipos de F1 han optado por suspensiones delanteras muy rígidas para contar con una plataforma aerodinámica estable.

El próximo año veremos nuevos monoplazas en competición y los equipos se esfuerzan por leer entre líneas. La semana pasada se difundió que varios equipos descubrieron un posible truco en el motor de Mercedes, del que no se hablaría abiertamente.

Asimismo, se observan maniobras en otros aspectos del reglamento: por ejemplo, según The Race, se manipuló el medidor de flujo de combustible hasta que la FIA decidió endurecer rápidamente las normas en ese apartado.

Suspensión delantera flexible, una solución innovadora

Ferrari ha apostado por desarrollar flexibilidad en la suspensión delantera. La idea es crear un sistema que, a determinadas velocidades, permita ajustar dinámicamente el ángulo de recuperación del camber.

Cuando el brazo de conexión se flexiona bajo cargas específicas, la longitud efectiva se reduce, provocando un cambio controlado en el ángulo. Este mecanismo impacta significativamente en la dinámica global del monoplaza.

Paralelamente, el brazo de suspensión es un componente crítico para la FIA y no debe fallar durante las pruebas de choque. Con esto en mente, Ferrari ha logrado esta flexibilidad mediante una ingeniosa superposición de capas de fibra de carbono.

Las fibras se orientan meticulosamente para dotar al componente de propiedades anisotrópicas, lo que garantiza que el brazo de suspensión pase todos los controles de la FIA, permitiendo a la vez deformaciones cuando la carga provenga de direcciones distintas a las previstas por el reglamento.

