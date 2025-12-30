Ferrari presenta su propio TRUCO en el coche de 2026 para vencer a Red Bull y Mercedes
Ferrari presenta su propio TRUCO en el coche de 2026 para vencer a Red Bull y Mercedes
El equipo de Ferrari está desarrollando una suspensión delantera flexible para el monoplaza de 2026, según informa FormulaAnalisiTechnica.
Esto resulta sorprendente, ya que en los últimos años los equipos de F1 han optado por suspensiones delanteras muy rígidas para contar con una plataforma aerodinámica estable.
El próximo año veremos nuevos monoplazas en competición y los equipos se esfuerzan por leer entre líneas. La semana pasada se difundió que varios equipos descubrieron un posible truco en el motor de Mercedes, del que no se hablaría abiertamente.
Asimismo, se observan maniobras en otros aspectos del reglamento: por ejemplo, según The Race, se manipuló el medidor de flujo de combustible hasta que la FIA decidió endurecer rápidamente las normas en ese apartado.
Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!
Suspensión delantera flexible, una solución innovadora
Ferrari ha apostado por desarrollar flexibilidad en la suspensión delantera. La idea es crear un sistema que, a determinadas velocidades, permita ajustar dinámicamente el ángulo de recuperación del camber.
Cuando el brazo de conexión se flexiona bajo cargas específicas, la longitud efectiva se reduce, provocando un cambio controlado en el ángulo. Este mecanismo impacta significativamente en la dinámica global del monoplaza.
Paralelamente, el brazo de suspensión es un componente crítico para la FIA y no debe fallar durante las pruebas de choque. Con esto en mente, Ferrari ha logrado esta flexibilidad mediante una ingeniosa superposición de capas de fibra de carbono.
Las fibras se orientan meticulosamente para dotar al componente de propiedades anisotrópicas, lo que garantiza que el brazo de suspensión pase todos los controles de la FIA, permitiendo a la vez deformaciones cuando la carga provenga de direcciones distintas a las previstas por el reglamento.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Fernando Alonso promete 'GOLPEAR' a su rival de F1 en Mónaco
- hace 15 minutos
¡Trasciende CONTINENTES! Colapinto realiza su mayor impacto en el automovilismo
- hace 50 minutos
¡Se desahogó por COMPLETO! Wolff, habla sobre la etapa más difícil de su vida
- 1 hour ago
Ferrari presenta su propio TRUCO en el coche de 2026 para vencer a Red Bull y Mercedes
- 1 hour ago
Antonelli tiene claro el aspecto más ESPECIAL de Verstappen y NO es relacionado a F1
- 1 hour ago
¡ENEMIGO EN CASA! Antonelli y Mercedes descubren un espía de otra escudería
- 1 hour ago
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
- 27 diciembre