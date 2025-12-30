Antonelli tiene claro el aspecto más ESPECIAL de Verstappen y NO es relacionado a F1

Max Verstappen se ha preocupado en 2025 por el futuro de los novatos en la parrilla. Gabriel Bortoleto elogió recientemente al tetracampeón, mientras que Kimi Antonelli también ha destacado al piloto holandés.

El corredor de Mercedes puntualiza que Verstappen se mostró presente en momentos difíciles y resalta lo admirable que resulta para un piloto de su talla apoyar a los recién llegados.

Verstappen no contó con ese mismo respaldo cuando debutó en la Fórmula 1 en 2015. En aquel entonces, muchos expertos opinaban que un adolescente aún no estaba preparado para competir en la élite del automovilismo.

Sin embargo, el piloto demostró rápidamente su valía, aunque en 2017 y 2018 cometió errores propios de la inexperiencia que suelen presentarse en las categorías inferiores.

Verstappen lo sigue todo

En una entrevista con AutoMoto, Antonelli destacó que Verstappen se volca en apoyar a la nueva generación en los momentos más críticos. "Max ha sido muy abierto con todos los novatos. Nos ha respaldado en los instantes más complicados y hemos forjado una relación increíble", confesó el piloto de Mercedes.

Además, los dos disfrutan conversando sobre el mundo de las carreras: "Su pasión por el automovilismo es inigualable. Sigue todas las categorías y posee un conocimiento profundo del deporte. Es fantástico ver cómo un corredor de su estatura se preocupa por pilotos como nosotros, que apenas estamos comenzando en esta categoría. No es algo que muchos hagan."

Recientemente, Verstappen reveló que entre los novatos ve a varios futuros campeones del mundo. El piloto de Red Bull mencionó a Bortoleto y también destacó a Antonelli.

"Lo considero un corredor extraordinario y es realmente especial recibir un elogio tan significativo de él", concluyó Antonelli en declaraciones para La Gazzetta dello Sport.

