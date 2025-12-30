¡ENEMIGO EN CASA! Antonelli y Mercedes descubren un espía de otra escudería

Andrea Kimi Antonelli tendría un enemigo dentro de casa en Mercedes, y Red Bull ha sido beneficiado por ello.

Ni siquiera estamos en 2026 y ya se inician los primeros disturbios en torno a la próxima temporada de Fórmula 1. Todas las miradas se centran en las flamantes unidades de potencia de Mercedes y Red Bull Powertrains, que habrían descubierto un truco para aumentar la potencia. Se comenta que un exingeniero de Mercedes le reveló este secreto a Red Bull.

El truco en cuestión radica en la relación de compresión. Cada cilindro se divide en dos partes: la zona por la que se desplaza el pistón y el volumen residual, ese espacio que queda sin ser ocupado.

Para calcular la relación de compresión se divide el volumen total del cilindro entre el volumen residual. Entre 2014, inicio de la era híbrida, y 2025 se permitía una relación de 18:1, pero las nuevas normativas técnicas para 2026 establecen un máximo de 16:1 en ningún cilindro.

Red Bull recibe pista sobre la relación de compresión de un ingeniero de Mercedes

El reglamento de la FIA, en el artículo C5.4.3, especifica que la medición se realizará a temperatura ambiente, es decir, cuando el motor está frío. Mercedes y Red Bull han interpretado esto de forma que la relación de compresión se limita a 16:1 sólo a temperatura ambiente, permitiéndose que augmente hasta 18:1 en condiciones de funcionamiento gracias a materiales especiales en la cámara de combustión.

Es cierto que Red Bull Powertrains ha reclutado a ingenieros provenientes de Mercedes. Así lo declaró Oliver Mintzlaff durante una entrevista exclusiva en De Telegraaf: "Contamos con personal excepcional. Y no se trata únicamente del motor, sino también del chasis. Christian Horner ha sumado en los últimos años a numerosos profesionales de gran nivel, basta con observar el equipo de motores".

El impacto exacto del truco en la potencia aún es tema de debate. Mientras varias fuentes estiman un aumento de unos 15 caballos, el exdiseñador de F1 Gary Anderson, citado por The Race, apuesta por un incremento de entre 30 y 40 caballos.

Por su parte, los otros tres fabricantes – Audi, Ferrari y Honda – tienen previsto presentar una protesta ante la FIA, alegando que esta solución podría ser considerada "ilegal".

