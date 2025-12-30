La cena de Ferrari que pudo haber ACABADO con la carrera de Hamilton en la F1

Vamos al grano: el primer año de Lewis Hamilton en Ferrari fue un verdadero desastre.

El siete veces campeón del mundo esperaba contar con un coche capaz de pelear por el título, tras ver a Ferrari casi coronarse en el campeonato de constructores de 2024.

Aunque la temporada empezaba con indicios de que McLaren tenía la ventaja, las expectativas para Hamilton eran altas.

Así fue como se dio la cosa. Con Lando Norris llevando a vuestro equipo de Woking a conseguir el primer doblete en la F1 desde 1998, parecía razonable anticipar al menos alguna victoria en Grandes Premios, unos pocos podios o, al menos, mantener la competitividad frente a su compañero Charles Leclerc. No obstante, lo que llegó fue otra historia.

A excepción de una efímera victoria en un sprint en China hace ya bastante, Hamilton pasó la temporada sin alcanzar ni un solo podio, algo inédito en una carrera que comenzó en 2007.

Con 156 puntos, quedó 86 puntos por detrás de Leclerc, quien logró sumar siete podios. Este contexto es clave para entender tanto el difícil inicio de Hamilton en Ferrari como los retos que enfrenta para evitar caer en una espiral de competitividad perdida, similar a la de otros grandes campeones del pasado como Sebastian Vettel, Michael Schumacher o incluso Nigel Mansell en McLaren.

El factor Ferrari que afecta a Hamilton

Uno de los aspectos cruciales para que Hamilton se adaptara a Ferrari era encajar en el equipo. Tras años de éxito en Mercedes, donde disfrutaba de una estrecha relación con su ingeniero de carrera, Peter "Bono" Bonnington, el cambio quedó patente con la llegada de Riccardo Adami.

Con Adami se inició una temporada marcada por intercambios en la radio extremadamente incómodos. No es necesario recordar cada episodio, pero destaca aquel intercambio en Miami, cuando Hamilton, furioso por la demora en definir la estrategia, exclamó: "¡Tómate un té mientras tanto, vamos!" La comunicación nunca mejoró, siendo muy distinta de la conexión que tenía con "Bono" en sus días en Mercedes.

Hamilton y Ferrari habían prometido una revisión interna este invierno, lo que generaba la expectativa de que Adami fuera reasignado. Sin embargo, según informes de Italia, Hamilton y Adami habrían discutido su complicado primer año durante una cena y acordado continuar juntos hasta 2026.

De ser cierto, sería un grave error, ya que es evidente que no logran funcionar de manera profesional. Aunque es normal enfrentar algunos tropiezos iniciales, se esperaba que se superaran en el transcurso de la temporada; en este caso, la situación sugiere un problema a largo plazo.

Récord de Grandes Premios de Lewis Hamilton con Ferrari Gran Premio Posición Australia 10 China DSQ Japón 7 Baréin 5 Arabia Saudí 7 Miami 8 Emilia Romagna 4 Mónaco 5 España 6 Canadá 6 Austria 4 Gran Bretaña 4 Bélgica 7 Hungría 12 Países Bajos DNF Italia 6 Azerbaiyán 8 Singapur 8 Estados Unidos 4 México 8 Brasil DNF Las Vegas 8 Qatar 12 Abu Dhabi 8

¿Cómo puede Ferrari sacar lo mejor de Hamilton?

Hamilton y Adami son profesionales talentosos, pero claramente su química no es la ideal. Para beneficio de ambos, es urgente un cambio en la estructura del equipo, trasladando a Adami y permitiendo que el siete veces campeón reciba el apoyo que necesita, dada la gran inversión que representa.

Otro año trabajando juntos podría mejorar la comunicación, aunque parece probable que existan alternativas que se adapten mejor al estilo de Hamilton como piloto. Por ahora, no se han señalado nombres concretos, pero la probabilidad sugiere que la reestructuración es inminente.

El mensaje es claro: si Ferrari aspira a regalarle a Hamilton su octavo título mundial, deberá esforzarse por proporcionarle todo lo que exija, ya que el equipo italiano no cuenta aún con la trayectoria ganadora para demostrarlo. Las eras de Schumacher, Jean Todt, Ross Brawn y Rory Byrne han quedado atrás. Hamilton tiene la fórmula del éxito; hay que aprender a escucharle.

Difícil imaginar que Adami sea la primera opción de Hamilton o alguien en quien pueda confiar plenamente en Ferrari. Para los aficionados, lo que se avecina podría traducirse en otro año viendo la F1 con nervios al borde del asiento, casi sosteniendo el control remoto entre los dedos.

Lejos de marcar el inicio triunfal de su etapa en Ferrari, este podría ser, paradójicamente, el último banquete de Hamilton como piloto de élite en la Fórmula 1.

