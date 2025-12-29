¿Dónde lo pusieron? F1 le da el valor que REALMENTE merece a Alonso

Aunque en 2025 Lando Norris se consagró al ganar su primer campeonato mundial, los jefes de equipo eligieron a Max Verstappen como el mejor piloto del año, pero la gran sorpresa la dieron Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Ferrari y Red Bull Racing no se adhirieron a la votación, pero el resto de los directivos respaldó al neerlandés y lo ubicó en lo más alto.

La temporada estuvo llena de sorpresas. Oscar Piastri comenzó con fuerza, manteniendo posiciones de privilegio durante gran parte del año, mientras que Norris se impuso en la segunda mitad del campeonato.

Por su parte, Verstappen inició el año con unos problemas en su RB21, complicados aún más por la salida de Christian Horner a mitad de temporada. Tras un fallido empuje de Piastri y la reactivación de Red Bull, Verstappen regresó a la contienda, quedándose a tan solo dos puntos de Norris, quien se alzó con el título.

Carlos Sainz y Fernando Alonso destacan

Para los jefes de equipo, Verstappen fue el piloto estrella de 2025, ocupando el primer puesto, una posición que mantendrá también la próxima temporada. Norris se ubicó en segundo lugar, al igual que en 2024, y Piastri concluyó tercero en el campeonato.

George Russell se posicionó en la cuarta plaza, mientras el bicampeón mundial Fernando Alonso completó el top cinco. Además, el debutante en Williams, Carlos Sainz, quedó en sexto lugar; le siguieron el piloto de Ferrari Charles Leclerc en séptimo y el novato Oliver Bearman en octavo.

El futuro piloto de Red Bull, Isack Hadjar, se ubicó en la novena posición, y el veterano Nico Hülkenberg completó el top diez.

