Hamilton recibe FEROZ defensa tras su rendimiento en Ferrari

Fred Vasseur, jefe de Ferrari en la Fórmula 1, ha exonerado a Loic Serra, director técnico del equipo, de la responsabilidad por el bajo rendimiento del SF25.

Serra, quien se desempeñó previamente como director de rendimiento en Mercedes, cuenta con la plena confianza de Hamilton. Muchos aficionados se ilusionan ante la posibilidad de verlos reunidos en la Scuderia a partir de 2025. Incluso antes de iniciarse la temporada 2024, Hamilton anunció su traspaso a Ferrari, y poco después Serra tomó la misma decisión.

A pesar de haber llegado en octubre de 2024, Vasseur ha enfatizado que Serra tuvo muy poca participación en el diseño del SF25, el rival de Ferrari para 2025, con el que tanto Hamilton como su compañero Charles Leclerc han batallado considerablemente.

Tras haber encontrado un lugar en Mercedes, Hamilton y Serra trabajaron codo a codo durante los años de dominio de los Silver Arrows en la F1, entre 2014 y 2021. Serra fue ampliamente reconocido por su aporte durante la era híbrida, periodo en el que Mercedes consiguió siete títulos de pilotos y ocho campeonatos de constructores.

Sin embargo, desde que asumió el cargo de jefe de ingeniería de rendimiento del chasis en Ferrari, el técnico francés aún está por demostrar por completo su capacidad.

Vasseur defiende al aliado de Hamilton

En un contexto en el que muchos, incluido Hamilton, esperan que la Scuderia logre mejoras significativas para 2026, Vasseur ha reiterado su rechazo a culpar a Serra por las dificultades del coche esta temporada.

En una rueda de prensa previa a la Navidad, el jefe de Ferrari comentó: "Me molestó un poco que en algún momento de la temporada algunos medios criticaran a Loic. Considero que fue algo injusto". Así citó Auto Hebdo. Agregó además: "Cuando Loic se incorporó, el coche ya estaba prácticamente diseñado", y mostró optimismo al señalar que 2026 podría ser la primera oportunidad para que el ex de Mercedes demuestre sus dotes técnicas.

"Al fin y al cabo, el coche del próximo año no es su primera creación. Ha tenido otros proyectos antes, pero este es su primer reto real", aclaró, dejando entrever que la nueva maquinaria podría ajustarse de manera más precisa al estilo de conducción de Hamilton.

