Ferrari reprende a su ESTRELLA por este imperdonable motivo
Ferrari expone a Charles Leclerc en una divertida grabación en redes sociales La Scuderia nos sorprende al compartir un video en el que se ve al piloto de Ferrari, Charles Leclerc, recibiendo una reprimenda de su jefe, Fred Vasseur. Desde que se nombró a Vasseur como jefe del equipo en enero de 2023, el francés ha trabajado codo a codo con el monégasque, estableciendo una relación de complicidad dentro del conjunto de Maranello. 2025 marca la décima temporada en la Fórmula 1 para Leclerc y su séptimo año vistiendo los colores de Ferrari, lo que le sitúa en pleno ritmo con la escudería italiana.
Quizás esa confianza mutua fue lo que permitió al piloto mostrarse tan relajado en una reciente sesión fotográfica del equipo, lo que le costó la desaprobación de Vasseur por el desorden en su camerino.Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!
Leclerc se descuida en FerrariEn un video publicado en las redes sociales oficiales de Ferrari, Leclerc aparece sentado tranquilamente en el set cuando de repente su jefe irrumpe en la escena. Se le escucha gritar desde el otro lado del salón: "¿Charles, nunca ordenaste tu cuarto?" Sorprendido, el piloto preguntó: "¿A qué te refieres?" Poco después, Vasseur aclaró la situación preguntándole si había notado el desorden que había quedado en su camerino. Leclerc, aliviado, explicó al equipo de comunicación que no se trataba de una reprimenda por su actitud durante la sesión, sino simplemente de mantener el orden y la disciplina dentro del equipo.
