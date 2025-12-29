¡Peligro para Antonelli! Confirmado acuerdo plurianual entre Verstappen y Mercedes

Verstappen Racing, el equipo GT propiedad del cuatro veces campeón de F1 Max Verstappen, ha anunciado una asociación plurianual con Mercedes-AMG Motorsport. La escudería que disputará el GT World Challenge Europe 2026 operará bajo la dirección de 2Seas Motorsport, lo que marca el cambio de Aston Martin a Mercedes.

La legendaria marca británica se asoció con Verstappen Racing cuando el piloto Chris Lulham condujo el Aston Martin Vantage AMR GT3 en la GT World Challenge Europe Endurance Cup este año, consiguiendo la victoria en la Gold Cup junto a Thierry Vermeulen y Harry King. Además, Lulham, quien también compitió en la Sprint Cup a bordo de un Ferrari, compartió emociones junto a Verstappen cuando el piloto de F1 hizo su debut en el Nordschleife en septiembre.

La dupla se alzó con la victoria en la carrera NLS9 a bordo de un Ferrari 296 GT3 gestionado por Emil Frey Racing, a diferencia del Aston Martin que participaron en el GT World Challenge 2025.

Verstappen Racing se compromete con Mercedes para 2026

De cara a la temporada 2026, Verstappen Racing confirmó que Lulham seguirá compitiendo en el GT World Challenge Europe Sprint Cup junto a Daniel Juncadella, piloto de simulador de F1 de Aston Martin. En la Endurance Cup, que consta de cinco jornadas, se sumará a la alineación el piloto de fábrica de Mercedes, Jules Gounon.

Stefan Wendl, de Mercedes-AMG Customer Racing, expresó: “Nos enorgullece que Verstappen Racing opte por competir con un Mercedes-AMG GT3 en el GT World Challenge Europe. Con 2Seas Motorsport influyendo en el proyecto, contamos con un equipo de gran experiencia y un palmarés envidiable, lo que nos entusiasma para abordar con éxito tanto los retos del Sprint como los de la Endurance.”

Lulham añadió: “Es muy emocionante seguir en el GT World Challenge Europe con un nuevo compañero y un coche renovado. Mi primer año en el mundo del GT3 me ha dejado muchas experiencias y aprendizajes. Tener la oportunidad de trabajar con profesionales como Mercedes-AMG Motorsport y Daniel es algo inigualable, y no veo la hora de comenzar.”

La presentación de este acuerdo plurianual se produce tras el test celebrado recientemente en el circuito de Estoril, en Portugal, donde Verstappen pilotó un Mercedes-AMG GT3 durante una jornada de pruebas organizada por 2Seas, compartiendo el volante junto a Gounon.

La implicación de Verstappen en el automovilismo GT fue más allá de la propiedad del equipo en 2025, y su victoria en el Nürburgring junto a Lulham despertó las expectativas de un posible regreso a la disciplina.

Sin embargo, con la temporada 2026 de F1 marcando el inicio de una nueva era de normativas exigentes, sus aspiraciones de competir con Verstappen Racing y Mercedes podrían quedar en un segundo plano por el momento.

