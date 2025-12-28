¿Habría llegado a Ferrari antes? El acuerdo que pudo cambiar POR COMPLETO la vida de Hamilton

Peter Sauber reveló que Lewis Hamilton estuvo a punto de firmar un contrato con Sauber, el escudería que a partir de 2026 se convertirá en el equipo fábrica de Audi.

En aquel entonces, McLaren pretendía ceder al joven talento británico para que ganara experiencia en la Fórmula 1.

Tras ganar el campeonato nacional de karts Super One en Reino Unido, Ron Dennis, el jefe de McLaren, le ofreció un contrato en 1998. Con tan solo trece años, Hamilton se unió al programa de formación McLaren-Mercedes.

Más tarde, consiguió títulos en la Fórmula Renault 2.0 UK, en la Fórmula 3 Europea y en la GP2 Series (actual FIA Fórmula 2) en 2003, 2005 y 2006, respectivamente. Aunque su debut en la máxima categoría se produjo en 2007, ya había tenido la oportunidad de competir en la F1 con Sauber.

McLaren y Sauber no llegaron a un acuerdo

"Casi nadie sabe que hace veinte años Lewis Hamilton estuvo a punto de pilotar para Sauber", comentó Peter Sauber en una entrevista con Blick. "Él era parte de McLaren y querían enviarlo a Hinwil para realizar una especie de prueba.

Representantes de McLaren se reunieron con Lewis, su padre Anthony, conmigo y nuestra abogada Monisha Kaltenborn en el aeropuerto de Kloten, en Zúrich. Finalmente, el acuerdo no prosperó, ya que McLaren proponía un contrato de un año, mientras que nosotros lo buscábamos por dos años."

A pesar de no haber acumulado experiencia previa en la F1, Hamilton comenzó con fuerza. En 2007 logró nueve podios en sus primeras nueve carreras y terminó el campeonato a tan solo un punto de Kimi Räikkönen.

