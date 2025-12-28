Piastri revela que quiere VENGARSE de Norris

Oscar Piastri rememora el 2025 con sentimientos encontrados.

Aprendió muchísimo y estuvo a la cabeza del campeonato durante largos periodos, aunque finalmente terminó en tercer lugar mientras su compañero Lando Norris se llevó el título.

El piloto australiano disputó su tercer año en la máxima categoría y, al comienzo de la temporada, marcaba la diferencia frente a su compañero. Sin embargo, tras la pausa de verano su motor perdió fuerza y Norris se impuso en ese tramo.

Las polémicas órdenes en Monza le dolieron a Piastri, pero ahora está decidido a volver más fuerte el próximo año.

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

Revancha

En declaraciones a Australian 7sports, Piastri destacó la buena relación que mantiene con Norris: "Es un gran compañero. Nos entendemos y hemos colaborado muy bien. Espero que en los próximos años tengamos más batallas por los títulos."

Además, el piloto no deja nada al azar para el 2026: "El equipo y yo pondremos todo de nuestra parte para defender el título de constructores, y yo procuraré vengar lo ocurrido este año."

Piastri también se muestra expectante ante la futura clasificación en la categoría. "Estoy con muchas ganas de triunfar y listo para el reto. Durante las próximas semanas quiero desconectar un poco de las carreras. Al volver, tendremos mucho que aprender para el siguiente año, ya que hay notables diferencias en coches y motores. Nunca se sabe cómo saldrá la pausa invernal con cambios tan significativos."

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!