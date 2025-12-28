Nunca adivinarás el regalo que recibió Leclerc de un alcalde italiano

¿Qué deseaba Charles Leclerc, piloto de F1, para Navidad? ¿Un diminuto disfraz de Papa para su perro Leo? ¿Paz y tranquilidad durante las vacaciones invernales? ¿O quizá un Ferrari que en fin funcione de verdad?

En estas fechas, a veces no recibimos lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Piensa en regalos prácticos, como unos calcetines o un juego de vasos de Sainsbury’s, ideales para cuando, de madrugada, terminas rompiendo tu copa de champán en la cocina. Al final, son detalles que, aunque sencillos, cumplen su cometido.

Pero dejemos de lado las trivialidades y volvamos a Charles Leclerc, la verdadera razón por la que estás leyendo este artículo.

El “Príncipe de Maranello” representa un valor incalculable para Ferrari. Hace poco se le vio disfrutando de la fiesta de Navidad junto a su equipo en el garaje –incluso Bryan Bozzi apareció disfrazado de Santa (no me preguntes cómo ocurrió eso).

Este buen ambiente se extendió también a las autoridades locales de Módena, ya que Leclerc se tomó el tiempo de visitar el ayuntamiento y al alcalde de Fiorano, hogar del circuito de pruebas de Ferrari.

El alcalde Marco Biagini posó con el ocho veces ganador de gran premio, e incluso se esforzaron en hacerle llegar un regalo navideño, que a primera vista pudo parecer algo sencillo.

Pausa. Una lección de geografía

Para entender el significado de este obsequio, es necesario conocer algunos datos sobre la provincia de Módena. Además de su innegable relación con el automovilismo y Ferrari, esta región cuenta con una tradición milenaria en el cultivo de viñedos, lo que ha dado origen al emblemático vinagre balsámico.

Este se elabora a partir del jugo de uva, que se cocina hasta obtener un concentrado y luego se deja fermentar durante al menos 12 años, madurando en barriles de maderas diversas que aportan matices característicos.

Por ejemplo, un barril de enebro puede conferir un sutil toque picante, aunque solo es apto para pequeñas cantidades, mientras que los de castaño ofrecen notas algo más amargas y garantizan un sellado perfecto, evitando cualquier pérdida del producto. Con esta tradición en mente, volvamos a Leclerc – pobre de él, que parece haber “madurado” tanto como nuestro vinagre.

No me he extendido en el proceso de envejecimiento del vinagre balsámico por simple capricho, sino para resaltar el orgullo y el legado que este producto representa en la región, y entender por qué fue elegido como regalo para Charles Leclerc. “Se mostró muy amable, posó para unas fotos y charló animadamente con nosotros en el ayuntamiento”, explicó el alcalde Marco Biagini. “Además, le obsequiamos una botella de nuestro vinagre balsámico municipal, un producto de muy alta calidad, como muestra de nuestro agradecimiento”.

Lo que en un primer momento parecía un regalo simple de supermercado, terminó siendo un gesto lleno de significado, demostrando el orgullo de Fiorano por su territorio. Y, debo admitir, ahora me encantaría contar con un buen vinagre balsámico en mi cocina… ¡preferiblemente añejado en barril de enebro!

