Lanzan PEDRADA desde Mercedes a Verstappen

George Russell vivió una temporada complicada. El piloto de Mercedes prefirió no detenerse a analizar lo sucedido y ya pone la mirada en el futuro. Su objetivo para el próximo año es estrenar un coche completamente nuevo, con el que planea retar a Max Verstappen y al campeón Lando Norris.

Russell fue uno de los pilotos en quienes Verstappen confiaba para frenar a Norris en la última carrera de la temporada. Aunque Verstappen se llevó la victoria, su campeonato dependía de que Norris quedase fuera del podio.

Leclerc se mostró como una amenaza real, mientras que a partir de la segunda ronda, los problemas de frenado hicieron que Russell terminase en quinto puesto, muy alejado de la lucha por el título.

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

Russell orgulloso de su compatriota Norris

Durante una entrevista con Viaplay, Russell fue sincero al calificar su carrera como “horrible”. No obstante, dedicó especial elogio a su compatriota Norris, a quien considera fundamental por su gran actuación, especialmente en la segunda mitad de la temporada.

“La competición fue intensa hasta el último fin de semana, pero creo que el proyecto de Norris está en las manos adecuadas”, afirmó. Además, el piloto ya ansía el 2026 para retar tanto a McLaren como a Verstappen: “No puedo esperar ni un minuto más”, concluyó.

Related image

“Me alegra que esta temporada haya quedado atrás y que hayamos dejado atrás este capítulo”, continuó Russell, quien confesó no haber sido fan de los coches con efecto suelo.

“Para muchos equipos fue una situación muy complicada y difícil de asimilar, pero el próximo año todos partiremos con una hoja en blanco, lo cual es muy positivo”. Por el momento, el piloto prefiere centrarse en los días que vienen y en disfrutar la Navidad, sin adelantar pronósticos sobre la clasificación del 2026.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!