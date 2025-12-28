close global

Max Verstappen looks on at Ferrari fans

¿Fichaje bomba? Determinan el lugar de Verstapen en FERRARI

¿Fichaje bomba? Determinan el lugar de Verstapen en FERRARI

Nazario Assad De León
Max Verstappen looks on at Ferrari fans

Max Verstappen es, sin lugar a dudas, uno de los pilotos más talentosos de su generación. Sin embargo, según Luca di Montezemolo, no cabe ninguna duda: el neerlandés es, con diferencia, el mejor.

El exjefe de Ferrari lo considera el piloto más destacado en la cúspide de la competición y asegura que sin resquemor lo tendría en su equipo.

Verstappen debutó en la Fórmula 1 a los 17 años y desde entonces se ha convertido en una pieza clave del deporte. Desde su fichaje por Red Bull Racing en 2016, ha cosechado 67 victorias y cuatro campeonatos mundiales.

A pesar de los desafíos que presentó la temporada 2025, sigue siendo el competidor a tener en cuenta, especialmente tras sus últimas victorias en Italia y Azerbaiyán. Hoy se vuelve a hablar de una posible lucha por el título mundial, después de que muchos lo descartaran anteriormente.

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

Con mucha diferencia el número uno

Montezemolo elogia no solo la velocidad de Verstappen y su conducción impecable, sino también su serenidad bajo presión. Cuando se le preguntó si hoy en día firmaría a Verstappen, respondió.

"Para mí, Verstappen es, sin duda, el número uno. Incluso en la última carrera, en condiciones difíciles, nunca pierde el control; siempre se muestra rápido y comete prácticamente ningún error." Además, el italiano evoca el talento que el piloto mostró en el karting a los 13 años, señalando que su consistencia y determinación lo convierten en un piloto excepcional.

Según Montezemolo, si mañana volviera a trabajar para Ferrari, su primera opción para reforzar el equipo sería Verstappen. Aunque reconoce la fortaleza de la combinación de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, considera que el neerlandés es la opción ideal.

Su convicción de que Verstappen es el mejor de su generación subraya el impacto que ha tenido en el mundo de la Fórmula 1. "Si mañana me pusiera en Ferrari, en menos de una semana sabría exactamente en qué posiciones ubicar a cada uno", concluye.

