Lewis Hamilton and Max Verstappen looking sad next to the FIA flag

Así es como Hamilton recuerda la derrota más AMARGA de su carrera

Así es como Hamilton recuerda la derrota más AMARGA de su carrera

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton and Max Verstappen looking sad next to the FIA flag

Lewis Hamilton ha reflexionado sobre la polémica temporada 2021 de F1, en la que perdió el título en circunstancias realmente amargas frente a Max Verstappen.

El 2021 se quedó en la memoria por el gran enfrentamiento en Abu Dabi, donde, tras dominar la carrera durante gran parte del tiempo, Hamilton cedió el campeonato en la última vuelta ante Verstappen.

Además de ese decisivo choque, la temporada ofreció momentos destacados, como la colisión entre ambos pilotos en Silverstone y el impresionante regreso del británico en Brasil.

Durante la carrera sprint en Interlagos el sábado, Hamilton tuvo que empezar desde la última posición, pero supo dar la sorpresa al remontar para conseguir una victoria crucial el domingo y mantenerse en la lucha por el título.

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

Hamilton analiza la temporada 2021 de F1

En una entrevista con L’Equipe se le preguntó si aquella había sido la mejor temporada de su carrera, a pesar de no haber conseguido un octavo campeonato mundial. Tras una breve pausa, Hamilton respondió: "Realmente, no recuerdo bien toda la temporada".

Al recordar su resurgir en Brasil, añadió: "El impulso al final de la temporada fue increíble. No contábamos con mejoras en el coche, pero logramos extraer cada gota de rendimiento. Creo que fue uno de mis años más fuertes".

Tras el emocionante duelo por el título en 2021, muchos esperaban que esta intensa rivalidad continuara ofreciendo emociones en las próximas temporadas.

Sin embargo, cuatro años después de aquel histórico enfrentamiento, Hamilton ya no se encuentra cerca de disputar un campeonato, especialmente si se compara con Verstappen, quien ha sumado tres títulos mundiales y 47 victorias adicionales a su palmarés.

