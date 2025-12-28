Así es como Hamilton recuerda la derrota más AMARGA de su carrera
Así es como Hamilton recuerda la derrota más AMARGA de su carrera
Lewis Hamilton ha reflexionado sobre la polémica temporada 2021 de F1, en la que perdió el título en circunstancias realmente amargas frente a Max Verstappen.
El 2021 se quedó en la memoria por el gran enfrentamiento en Abu Dabi, donde, tras dominar la carrera durante gran parte del tiempo, Hamilton cedió el campeonato en la última vuelta ante Verstappen.
Además de ese decisivo choque, la temporada ofreció momentos destacados, como la colisión entre ambos pilotos en Silverstone y el impresionante regreso del británico en Brasil.
Durante la carrera sprint en Interlagos el sábado, Hamilton tuvo que empezar desde la última posición, pero supo dar la sorpresa al remontar para conseguir una victoria crucial el domingo y mantenerse en la lucha por el título.
Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!
Hamilton analiza la temporada 2021 de F1
En una entrevista con L’Equipe se le preguntó si aquella había sido la mejor temporada de su carrera, a pesar de no haber conseguido un octavo campeonato mundial. Tras una breve pausa, Hamilton respondió: "Realmente, no recuerdo bien toda la temporada".
Al recordar su resurgir en Brasil, añadió: "El impulso al final de la temporada fue increíble. No contábamos con mejoras en el coche, pero logramos extraer cada gota de rendimiento. Creo que fue uno de mis años más fuertes".
Tras el emocionante duelo por el título en 2021, muchos esperaban que esta intensa rivalidad continuara ofreciendo emociones en las próximas temporadas.
Sin embargo, cuatro años después de aquel histórico enfrentamiento, Hamilton ya no se encuentra cerca de disputar un campeonato, especialmente si se compara con Verstappen, quien ha sumado tres títulos mundiales y 47 victorias adicionales a su palmarés.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Piastri revela que quiere VENGARSE de Norris
- hace 6 minutos
Nunca adivinarás el regalo que recibió Leclerc de un alcalde italiano
- hace 40 minutos
¡Revolución TOTAL! La idea de Hamilton que cambiaría por completo la F1
- hace 59 minutos
Sainz y TODOS los pilotos que consiguieron un podio en 2025
- 1 hour ago
Lanzan PEDRADA desde Mercedes a Verstappen
- 1 hour ago
¿Fichaje bomba? Determinan el lugar de Verstapen en FERRARI
- 1 hour ago
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
URGENTE: Checo Pérez recibe AMENAZA DIRECTA por su asiento en Cadillac
- 17 diciembre