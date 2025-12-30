¡Ferrari provocaría una TRAICIÓN MÁS en Red Bull!

Red Bull Racing podría presentar una nueva traición, pero ahora provocada por Ferrari.

Arvin Lindblad admite que comprende que Verstappen es la figura dominante en Red Bull Racing, pero él prefiere inspirarse en Hamilton: "Lewis Hamilton. Aunque reconozco que en este entorno no es la respuesta más políticamente correcta", comenta.

Según él, las razones son claras: "Es inglés y un hombre de color, lo que me permitió sentirme identificado con él. Además, era sumamente rápido e imponente. Desde que empecé a seguir la Fórmula 1, siempre he aclamado su talento."

En la Fórmula 1, Lindblad se reunirá con Kimi Antonelli, a quien conoce de las categorías inferiores: "Le tengo un inmenso respeto. Es un piloto extraordinariamente talentoso y se merece cada oportunidad que ha recibido.

"Algunas de nuestras batallas a lo largo de los años han sido de las más emocionantes que he vivido. Siempre he sentido que contra él tenía que dar el 100% para superarlo. Sin duda, ha sido el rival que más me ha retado", concluye Lindblad.

Relacionado: BOMBAZO: Ferrari cambiaría el 2026 de Checo Pérez

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!