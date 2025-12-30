Hamilton mete en PROBLEMAS a Ferrari por su contrato
Hamilton mete en PROBLEMAS a Ferrari por su contrato
Lewis Hamilton metería en problemas a Ferrari por culpa de una cláusula en su contrato.
El siete veces campeón del mundo ha asegurado su futuro, según informa Bild. La publicación destaca que el contrato del siete veces campeón mundial se extiende más allá de 2026 y que él mismo podrá decidir si prolonga su etapa en el equipo con un año adicional.
El contrato de Hamilton se extiende hasta finales de 2027 e incluye una cláusula que le permite añadir un año más de forma unilateral. Aunque sus resultados en pista aún dejan que desear, el piloto percibe un salario descomunal.
Esto lo sitúa como el segundo mejor pagado después de Max Verstappen, quien supuestamente gana alrededor de 65 millones de euros. Dentro de Ferrari circulan críticas respecto a la actuación de Hamilton.
La Scuderia esperaba mayores aportaciones de esta colaboración. Según Bild, “aunque Hamilton es el embajador ideal de la marca y sabe atraer clientes, estos atributos no compensan su falta de éxito deportivo.”
Relacionado: La VERDADERA POSTURA de Ferrari con las "actitudes" de Lewis Hamilton
¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?
Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.
"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.
"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.
En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".
Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¡Ferrari provocaría una TRAICIÓN MÁS en Red Bull!
- 1 hour ago
SHOCK: Se revela el sorprendente FICHAJE de Lewis Hamilton por Sauber
- 2 hours ago
Hamilton mete en PROBLEMAS a Ferrari por su contrato
- 2 hours ago
F1 Hoy: Fernando Alonso va por el arma de Max Verstappen; Checo Pérez celebra su pista favorita
- Ayer 23:05
Checo Pérez Hoy: Renuevan su circuito favorito; Cadillac aprovecha vacío legal
- Ayer 22:50
Franco Colapinto Hoy: ¿Cómo verlo en 2026?; Equipos protestan en su contra
- Ayer 22:19
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
- 17 diciembre
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin prepara BOMBAZO para Fernando Alonso en 2026
- 27 diciembre