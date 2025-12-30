Hamilton mete en PROBLEMAS a Ferrari por su contrato

Lewis Hamilton metería en problemas a Ferrari por culpa de una cláusula en su contrato.

El siete veces campeón del mundo ha asegurado su futuro, según informa Bild. La publicación destaca que el contrato del siete veces campeón mundial se extiende más allá de 2026 y que él mismo podrá decidir si prolonga su etapa en el equipo con un año adicional.

El contrato de Hamilton se extiende hasta finales de 2027 e incluye una cláusula que le permite añadir un año más de forma unilateral. Aunque sus resultados en pista aún dejan que desear, el piloto percibe un salario descomunal.

Esto lo sitúa como el segundo mejor pagado después de Max Verstappen, quien supuestamente gana alrededor de 65 millones de euros. Dentro de Ferrari circulan críticas respecto a la actuación de Hamilton.

La Scuderia esperaba mayores aportaciones de esta colaboración. Según Bild, “aunque Hamilton es el embajador ideal de la marca y sabe atraer clientes, estos atributos no compensan su falta de éxito deportivo.”

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

