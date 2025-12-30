El fundador de Sauber F1, Peter Sauber, ha revelado que Lewis Hamilton estuvo a punto de unirse al equipo, un fichaje que podría haber cambiado de forma radical el rumbo de la Fórmula 1.

"Hace unos 20 años nadie imaginaba que Hamilton podría correr con Sauber", reveló el fundador del equipo de Hinwil en declaraciones a Blick.

"McLaren quería enviar a Lewis a Hinwil para su formación. Por ello, la delegación se reunió con él, junto a su padre Anthony, conmigo y nuestra abogada Monisha Kaltenborn en el aeropuerto de Kloten, cerca de Zúrich.

"Sin embargo, el acuerdo se vino abajo porque McLaren deseaba cederlo por una sola temporada, mientras que nosotros insistíamos en un préstamo por dos años", reveló.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

