¿Antonelli podría perder a su compañero de equipo? Russell RESPONDE
George Russell rompió el silencio sobre la posibilidad de dejar de ser el compañero de equipo de Kimi Antonelli en Mercedes.
El británico respondió lo siguiente al ser preguntado, entre otros, por PlanetF1 acerca de si el tema contractual le había hecho sentirse menos valorado: "Sí, en cierto modo lo fue. No diría que todo se debió a esas conversaciones. Es muy sencillo: se trata de sentir que recibes el reconocimiento que mereces.
"Si no es así, no importa lo que se diga en el resto del diálogo. Firmar el contrato resolvió rápidamente ese problema, permitiéndome concentrarme únicamente en las carreras. Creo que he aprendido varias lecciones de todo esto. No vale la pena preocuparse demasiado por el alboroto exterior.
"Puedes ser tanto el más querido como el más criticado, pero cuando subes al coche y das lo mejor de ti, nadie recuerda lo demás. Al final, lo único que importa para los equipos son los tiempos de vuelta", comentó.
¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?
Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.
Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.
Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.
