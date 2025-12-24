Estos son TODOS los regalos que recibieron los pilotos de F1 en Navidad

Esta semana celebramos la Navidad y los pilotos de Fórmula 1 se unen a la festividad. Como cada año, participan en el tradicional juego de Secret Santa, en el que se sortean regalos para sus rivales. Aquí te presentamos los obsequios que se han intercambiado en la máxima categoría.

Alexander Albon recibió un libro de cocina española cortesía de Fernando Alonso. Este último, a su vez, se llevó un bastón para ancianos de manos de Nico Hülkenberg. "Voy a usarlo para darle un buen golpe", bromeó el bicampeón mundial, quien es el piloto de mayor edad en la parrilla.

Por otro lado, George Russell sorprendió a Hülkenberg con una camiseta de fútbol y, como detalle adicional, mostró algunas fotos del duelo contra Charles Leclerc en Zandvoort. El piloto de Ferrari, ahora comprometido con Alexandra Saint Mleux, fue agasajado con un libro de consejos para hombres casados, regalo de Pierre Gasly.

Un montón de obsequios divertidos para los pilotos

Kimi Antonelli apostó por la originalidad al regalar equipación deportiva a Gasly, mientras que Lando Norris le sorprendió a Antonelli con una McLaren de LEGO y una almohada.

El flamante campeón del mundo recibió, además, de Albon una postal inspirada en Williams y otro libro. Carlos Sainz, muy a tono con sus raíces, desenvainó unas muñequeras en los colores de España y un peine, presentes de Isack Hadjar. Este último, en cambio, recibió un despertador de Liam Lawson, ya que el piloto francés siempre tiene problemas para llegar a tiempo.

Lawson se conformó con un libro sobre TikTok cortesía de Ollie Bearman. Por su parte, el piloto de Haas fue agasajado con una camiseta que muestra un oso argentino, detalle de Franco Colapinto.

Yuki Tsunoda sorprendió a Colapinto al regalarle una figura Funko Pop de sí mismo y, a cambio, Gabriel Bortoleto le obsequió un set para jugar al tenis de mesa. Aunque Bortoleto declaró que "no le gusta para nada leer", se alegró al descubrir que se trataba de un libro de cocina francesa de Esteban Ocon.

Finalmente, Ocon recibió un juego de Uno y un cochecito de Spiderman controlado por radio, detalle de Oscar Piastri. Por último, Lance Stroll ofreció galletas y calcetines a Piastri y, a cambio, fue sorprendido con una fragancia y palas de pádel por Sainz.

Consulta el vídeo completo de Fórmula 1 aquí.