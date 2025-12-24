¿Regalo de última hora? estos son los REMATES de F1 Store para esta temporada de todas las escuderías

La F1 Store ha lanzado su venta de fin de temporada, en la que los fans pueden hacerse con productos oficiales de 2025 con descuentos de hasta el 50%. Las equipaciones oficiales de equipos como Ferrari, McLaren, Mercedes y otros –utilizadas incluso por leyendas como Lewis Hamilton y Lando Norris– ya forman parte de esta oferta.

No es necesario introducir ningún código: los descuentos se aplican de forma automática.

¡No te lo pierdas! La venta termina el 31 de diciembre de 2025 a las 23:59 GMT. Haz clic aquí para ver las ofertas mientras duren las existencias.

Ferrari

El 2025 quizá no haya sido la temporada más brillante en pista para Ferrari, pero la Scuderia sigue siendo una de las marcas más icónicas del automovilismo.

En esta venta de fin de temporada, diversas prendas utilizadas por Hamilton y su nuevo compañero Charles Leclerc tienen notable descuento. Descubre a continuación las mejores ofertas de Ferrari.

La camiseta oversize de conductores 2025 de Scuderia Ferrari ha pasado de £81 a tan solo £40: consíguela aquí.

Tanto la versión roja como la blanca del gorro inaugural de Hamilton se han rebajado. Si optas por el clásico color Rosso Corsa, te puede salir por £28 en lugar de £41. ¿Prefieres algo distinto? La gorra blanca del siete veces campeón ahora cuesta solo £20. Haz clic aquí para comprarla.

Asimismo, el gorro de Leclerc en versión blanca se ha reducido de £41 a £24: consíguelo aquí.

McLaren

Después de haber conquistado tanto el campeonato de constructores como el título de pilotos, el 2025 es un año inolvidable para McLaren.

Conmemora la temporada adquiriendo la camiseta de conductor 2025 de Norris, que ahora está a £47 en lugar de £68: haz clic aquí para comprarla.

Si deseas reconocer el espíritu de equipo de Oscar Piastri, opta por el polo oficial del piloto australiano, rebajado a £48 en lugar de £80: haz clic aquí para comprarlo.

¿Buscas algo aún más original? La camiseta McLaren All Cities Dye, en un elegante tono naranja quemado y adornada con el gráfico de un monoplaza recorriendo todas las sedes de la temporada triunfal, está disponible: compra aquí mientras dure el stock.

Además, la chaqueta bomber de nailon McLaren Night Race, que pasó de £115 a tan solo £57, también forma parte de la oferta: haz clic aquí para celebrarlo.

Red Bull

La camiseta oficial de equipo 2025 de la escudería, con sede en Milton Keynes, también está en oferta: haz clic aquí para conseguirla.

Aunque Max Verstappen, el piloto estrella, perdió el título de campeón, sigue siendo un referente indiscutible para los aficionados.

Si eres más fan del holandés que de la escudería, haz clic aquí para hacerte con la camiseta puzzle de Verstappen, ahora a un precio especial de £21.

Otra opción con mucho estilo es la camiseta oversize de Red Bull Racing, disponible al 50% de descuento: haz clic aquí para comprarla.

Mercedes

Las Silver Arrows ya se perfilan como las grandes favoritas para el 2026, por lo que no hay mejor momento para prepararte con su equipación oficial para la próxima temporada.

La camiseta Mercedes adidas F1 2025, que costaba originalmente £75, ahora se consigue por solo £37: haz clic aquí para comprarla en negro o haz clic aquí para obtenerla en blanco.

Si prefieres estar preparado para el invierno, la misma camiseta también se ofrece en versión de manga larga. Su precio ha bajado de £85 a £42.50: haz clic aquí para comprarla.

Aston Martin

La liquidación no se limita a los líderes del campeonato. La escudería Aston Martin, de Silverstone, también participa con promociones muy atractivas.

Entre los productos en oferta se encuentra la camiseta oficial de Fernando Alonso 2025 y una camiseta genérica de equipo de F1.

La gorra oficial de Aston Martin F1 2025 ha sido rebajada, pasando de £40.50 a solo £24: haz clic aquí para adquirirla.

Williams superó todas las expectativas esta temporada y busca mantener este impulso positivo rumbo a 2026.

La escudería, con sede en Grove, ofrece excelentes ofertas en la F1 Store. Por ejemplo, la chaqueta híbrida Williams Racing 2025 ahora cuesta £113 frente a su precio original de £162.

También puedes adquirir la camiseta con bolsillo y logo de Williams, ahora a solo £21: haz clic aquí para comprarla. Entre la oferta de camisetas, destaca la Racing x Reflo Travel Helmet tee, que ha bajado de £45 a solo £27: haz clic aquí para comprarla.

Selecciones del redactor

Además de lo mencionado, la F1 Store tiene muchas más ofertas según tu equipo y piloto favorito.

Personalmente, mis opciones preferidas son el polo Scuderia Ferrari Race Jersey Puma, ahora rebajado a £43, y la camiseta F1 Mitchell & Ness, que rinde homenaje a la historia del campeonato desde 1950.

Y, por supuesto, ningún homenaje al deporte estaría completo sin rememorar a Ayrton Senna. La camiseta unisex Ayrton Senna Sinninha, con su inconfundible gráfica de estilo caricatura brasileña, es uno de los productos más solicitados y se ofrece a £24 hasta agotar existencias: haz clic aquí para comprarla.

