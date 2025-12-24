close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton smiles in a Ferrari uniform with a background of bank notes

La estadística en al que Hamilton ARROLLA a Verstappen

La estadística en al que Hamilton ARROLLA a Verstappen

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton smiles in a Ferrari uniform with a background of bank notes

Los precios de los relojes que lucieron los pilotos de F1 en la última carrera de la temporada en Abu Dhabi han salido a la luz. El siete veces campeón Lewis Hamilton destacó al portar el reloj más caro del cuadro.

Hamilton eligió un modelo Richard Mille valorado en 2,3 millones de dólares (1,7 millones de libras), según Wristcheck. Con ello se cerró la primera temporada de su lucrativo contrato con Ferrari. Además, la reciente lista de Forbes confirmó que el británico ganó más de 70 millones de dólares en su primer año con la Scuderia, tras su incorporación en enero.

A pesar de esta ostentosa inversión en su reloj, Hamilton no logró traducirla en resultados sobresalientes en la pista: no subió al podio en ninguna carrera y finalizó sexto en el campeonato de pilotos.

Sin embargo, el estilo nunca faltó en Abu Dhabi. Mientras el campeón mundial celebraba su primer título con un reloj que costaba más de cuatro veces lo que pagó Lando Norris, último en subir al podio tras ganar su primer campeonato, Norris deslumbró luciendo un Richard Mille valorado en 470 mil dólares (350 mil libras).

En contraste, el tetracampeón Max Verstappen optó por un Tag Heuer, uno de los principales patrocinadores de Red Bull, un reloj por el que desembolsó únicamente 6,600 dólares (5,000 libras).

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

¿Cuánto ganan los pilotos de F1?

Aunque ya no es el número uno en pista, Verstappen encabezó la lista de salarios de la temporada 2025, sumando la impresionante cifra de 76 millones de dólares en salario y bonificaciones, sin incluir el bono por el campeonato mundial.

Hamilton quedó en segunda posición con 70,5 millones de dólares, cifra que lamentablemente no reflejó su desempeño en pista. Por su parte, el recién coronado campeón Norris ocupó el tercer puesto con 57,5 millones de dólares.

A continuación, se muestra la lista de los 10 pilotos de F1 mejor pagados en 2025, según Forbes.

Salarios de pilotos de F1

Salarios y bonificaciones de pilotos de F1 2025

Posición Piloto Equipo Salario Bonificación
1 Max Verstappen Red Bull Racing $65 million $11 million
2 Lewis Hamilton Ferrari $70 million $0.5 million
3 Lando Norris McLaren $18 million $39.5 million
4 Oscar Piastri McLaren $10 million $27.5 million
5 Charles Leclerc Ferrari $30 million $0
6 Fernando Alonso Aston Martin $24 million $2.5 million
7 George Russell Mercedes $15 million $11 million
8 Lance Stroll Aston Martin $12 million $1.5 million
9 Carlos Sainz Williams $10 million $3 million
10 Kimi Antonelli Mercedes $5 million $7.5 million

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

1344 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

La estadística en al que Hamilton ARROLLA a Verstappen
Formula 1

La estadística en al que Hamilton ARROLLA a Verstappen

  • 1 hour ago
La verdad detrás del fichaje de Vettel por Ferrari... y por qué no es NADA bueno para Hamilton
Ferrari

La verdad detrás del fichaje de Vettel por Ferrari... y por qué no es NADA bueno para Hamilton

  • 2 hours ago
Encargan misión IMPOSIBLE a Hamilton en Ferrari
Ferrari

Encargan misión IMPOSIBLE a Hamilton en Ferrari

  • 2 hours ago
¿Más trucos? Así fue como Verstappen evitó pagar una enorme factura
Formula 1

¿Más trucos? Así fue como Verstappen evitó pagar una enorme factura

  • 2 hours ago
ATENCIÓN CHECO PÉREZ: ¡Se filtra el diseño de Cadillac en F1 para 2026!
Cadillac

ATENCIÓN CHECO PÉREZ: ¡Se filtra el diseño de Cadillac en F1 para 2026!

  • Hoy 02:32
Hamilton se acerca al premio MÁS IMPORTANTE de su carrera
Ferrari

Hamilton se acerca al premio MÁS IMPORTANTE de su carrera

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
25.000+ views

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 13 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
7.500+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
5.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi
2.500+ views

MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi

  • 6 diciembre
 ¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine
2.500+ views

¿Adiós Gasly? La negociación que haría a Colapinto la PRIORIDAD de Alpine

  • 17 diciembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x