La estadística en al que Hamilton ARROLLA a Verstappen

Los precios de los relojes que lucieron los pilotos de F1 en la última carrera de la temporada en Abu Dhabi han salido a la luz. El siete veces campeón Lewis Hamilton destacó al portar el reloj más caro del cuadro.

Hamilton eligió un modelo Richard Mille valorado en 2,3 millones de dólares (1,7 millones de libras), según Wristcheck. Con ello se cerró la primera temporada de su lucrativo contrato con Ferrari. Además, la reciente lista de Forbes confirmó que el británico ganó más de 70 millones de dólares en su primer año con la Scuderia, tras su incorporación en enero.

A pesar de esta ostentosa inversión en su reloj, Hamilton no logró traducirla en resultados sobresalientes en la pista: no subió al podio en ninguna carrera y finalizó sexto en el campeonato de pilotos.

Sin embargo, el estilo nunca faltó en Abu Dhabi. Mientras el campeón mundial celebraba su primer título con un reloj que costaba más de cuatro veces lo que pagó Lando Norris, último en subir al podio tras ganar su primer campeonato, Norris deslumbró luciendo un Richard Mille valorado en 470 mil dólares (350 mil libras).

En contraste, el tetracampeón Max Verstappen optó por un Tag Heuer, uno de los principales patrocinadores de Red Bull, un reloj por el que desembolsó únicamente 6,600 dólares (5,000 libras).

¿Cuánto ganan los pilotos de F1?

Aunque ya no es el número uno en pista, Verstappen encabezó la lista de salarios de la temporada 2025, sumando la impresionante cifra de 76 millones de dólares en salario y bonificaciones, sin incluir el bono por el campeonato mundial.

Hamilton quedó en segunda posición con 70,5 millones de dólares, cifra que lamentablemente no reflejó su desempeño en pista. Por su parte, el recién coronado campeón Norris ocupó el tercer puesto con 57,5 millones de dólares.

A continuación, se muestra la lista de los 10 pilotos de F1 mejor pagados en 2025, según Forbes.

Salarios de pilotos de F1

Salarios y bonificaciones de pilotos de F1 2025

