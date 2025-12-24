Encargan misión IMPOSIBLE a Hamilton en Ferrari

El director de Fórmula 1 de Lewis Hamilton, Fred Vasseur, tiene apenas cuatro meses para revertir la situación de Ferrari, según informan diversas fuentes.

La llegada del siete veces campeón mundial ha intensificado la presión sobre un equipo ya sometido a grandes expectativas de cara a 2025, convirtiendo al optimista Hamilton en una figura silenciosa y resignada.

Los pilotos de Ferrari, Hamilton y Charles Leclerc, recibieron críticas del presidente John Elkann, quien les recomendó hablar menos y concentrarse en la conducción.

La crisis se confirmó tras una dura campaña mediática y la modesta cuarta posición en el campeonato de constructores. Sin embargo, aún hay esperanzas de recuperación de cara a 2026 y las nuevas regulaciones de F1.

La próxima temporada presentará coches más pequeños y ágiles, dotados de aerodinámica activa y un modo de adelantamiento, junto al compromiso de utilizar combustibles sostenibles y alcanzar un 50 % de energía eléctrica.

Este cambio supone un desafío mayúsculo para todos los equipos, pero también brinda la oportunidad perfecta para que un equipo rezagado renazca de las cenizas de la era del "ground effect" y se adapte al nuevo reglamento.

¿Valdrá la pena el sacrificio de Ferrari en 2025?

Ferrari apostó por sacrificar la temporada 2025 para prepararse ante el cambio. Vasseur, Hamilton, Leclerc y el resto del equipo tomaron la decisión de detener el desarrollo ya en abril y centrar sus esfuerzos en las nuevas normas.

En la revisión de fin de año de la publicación suiza Blick, que ya mira hacia 2026, el periodista Roger Benoit analizó la drástica decisión de suspender los avances tecnológicos.

Benoit adelantó que, llegado abril y con el inicio pleno de la temporada 2026, Vasseur se quedará sin excusas para justificar los problemas que atraviesa la escudería.

"En Ferrari necesitan el éxito a toda costa", afirmaba. "Vasseur detuvo el desarrollo en abril por culpa de 2026 – y ahora tiene hasta abril para triunfar."

Esta temporada también se puso en entredicho el liderazgo de Vasseur como director del equipo, alimentándose los rumores sobre un posible cambio tras el despido de Christian Horner en Red Bull.

No obstante, Ferrari disipó las especulaciones al anunciar a finales de julio un nuevo contrato plurianual para el francés.

