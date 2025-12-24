¿Más trucos? Así fue como Verstappen evitó pagar una enorme factura

Max Verstappen reveló cómo evitó pagar la cuenta en la cena de pilotos de Fórmula 1 en Abu Dhabi, ¡y todo gracias a un gin-tonic!

Antes de la emocionante final de temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi, los 20 pilotos se reúnen en una cena especial que se instauró en 2022 para rendir homenaje al retiro de Sebastian Vettel.

Aunque el objetivo es la asistencia de todos, en la cena de 2025 faltaron figuras como Fernando Alonso, Lance Stroll y Nico Hulkenberg en la foto grupal, mientras que campeones como Lewis Hamilton y el mismo Verstappen estuvieron presentes.

Durante una emisión del podcast oficial de Red Bull, Talking Bull, Verstappen se refirió a la inolvidable edición de 2025 y fue preguntado sobre quién terminó pagando la cuenta.

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

Truco de Verstappen para evadir la cuenta

Verstappen comentó: "El año pasado Valtteri [Bottas] fue muy generoso y se hizo cargo de la cuenta." Muchos creían que 2024 sería la última temporada de Bottas en la F1, pero el piloto sorprendió a todos con su regreso en 2026 a bordo de Cadillac.

El piloto añadió: "Entre bromas, los compañeros decían: 'este año le toca a Max', y yo respondía, 'claro, cómo no'. Yo estaba sentado, casi al final del pasillo hacia la sala privada, y entre risas se fue gestando la noche. De repente, nos percatamos de que Pierre [Gasly] ya había cerrado la cuenta."

El entrevistador, con tono sarcástico, comentó: "Ya veo... La cuenta llegó justo cuando tú te escabulliste." A lo que Max replicó: "No, es que yo estaba ocupado disfrutando de mi gin-tonic, en el otro extremo de la sala. Supongo que la próxima vez, antes de entrar, tengo que avisar que la cuenta es para mí, ¡así podré pagarla de una vez!"

"Normalmente intento ser generoso en estas ocasiones, pero esta vez simplemente no llegó mi turno de pagar. Seguro que habrá otra cena el próximo año", concluyó Verstappen.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado