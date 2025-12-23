Hamilton recibe un extraordinario HOMENAJE de leyenda de la música en icónico álbum

Lewis Hamilton ha sido reconocido por la cuenta oficial de Instagram dedicada al fallecido rapero Tupac Shakur.

Ayer se cumplieron 26 años del lanzamiento del icónico álbum "Still I Rise", un disco póstumo que marcó un antes y un después en la música por su influencia y mensaje.

Tupac fue asesinado en septiembre de 1996 en uno de los crímenes más mediáticos de la historia estadounidense. Este trágico hecho dio origen a numerosas teorías conspirativas en torno a su muerte. A pesar de ello, "Still I Rise" se impuso como un homenaje póstumo muy acorde, que además contó con la colaboración de Outlawz.

El título del álbum se inspira en una frase popularizada por la poetisa y defensora de los derechos civiles Maya Angelou en 1978, lo que ha servido de fuente de motivación para Hamilton. El piloto británico luce numerosos tatuajes, pero el más imponente es un gran dibujo en forma de cruz, engalanado con alas de ángel y la inscripción "Still I Rise". Hamilton reveló que este tatuaje le llevó 10 horas completarlo en una sola sesión.

Con motivo del aniversario del lanzamiento, la cuenta oficial de 2Pac en Instagram compartió una imagen del tatuaje en la espalda de Hamilton junto a la portada del álbum. En el pie de foto se preguntaba: "¿Cuál es tu canción favorita del álbum?"

La inspiración de Hamilton en 2Pac

El tatuaje en la espalda de Hamilton es, sin duda, una de las obras de arte más impresionantes en su piel, especialmente considerando que lo realizó en un solo día.

El propio piloto comentó: "La idea surgió originalmente de Tupac, quien fue mi rapero favorito. Me tomó, creo, unas 10 horas de trabajo continuo."

La célebre poesía de Maya Angelou, escrita en 1978, no solo habla de autoconfianza y dignidad, sino que se convirtió en un pilar fundamental durante el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos.

