Hamilton revela el proyecto que lo ayudó a superar el DESASTRE de Ferrari

Lewis Hamilton, leyenda de la F1, ha confesado que compagina su carrera en Ferrari con un emocionante proyecto paralelo.

En una reciente aparición antes del último Gran Premio de Abu Dhabi de la temporada, el piloto británico reveló que ha estado creando nueva música. No obstante, nos pidió no ilusionarnos demasiado, ya que no tiene planes inmediatos de compartirla con el público.

Hamilton se ha volcado en la música como una válvula de escape ante lo que ha sido, hasta ahora, una temporada complicada. Tras disputar 24 carreras en el campeonato de 2025, el piloto finalizó en la sexta posición, mejorando ligeramente su rendimiento respecto a su última temporada con Mercedes.

Aun así, las críticas persisten: muchos opinan que el astro británico no es ya el mismo de siempre, sobre todo ante su dificultad para adaptarse a su nuevo equipo y la avalancha de interrogantes sobre un posible retiro.

Hamilton crea nueva música para escapar del infierno en la F1

¿Cómo ha logrado superar una de las etapas más difíciles de su carrera? La respuesta parece estar en la música. En un encuentro en su House 44 durante el paddock, mientras conversaba con la presentadora Ariana Bravo, Hamilton confesó: “Escucho música todo el fin de semana para ahogar todo este ruido. Es la única manera de sobrellevar mis días.”

Cuando se le preguntó sobre los temas que integran su playlist, el piloto se mostró reacio a dar detalles, pero admitió haber compuesto algunas piezas propias en los últimos seis meses para canalizar sus frustraciones en la Scuderia.

“No creo que el público llegue a oírlas próximamente,” añadió, reconociendo que esta afición le permite expresar lo que no puede compartir con los medios.

