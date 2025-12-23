La FIA se encarga de COMPLICAR la nueva temporada de Antonelli
La FIA quiere aumentar su visibilidad en la Fórmula 1 a partir de 2026. Por ello, Mercedes tendrá que ajustar ligeramente su paleta de colores para la próxima temporada, mientras que el resto de equipos ya cumple con la nueva normativa.
A principios de este mes, Formula One Management (FOM) y la Fédération Internationale de l'Automobile anunciaron que todas las partes involucradas habían llegado a un acuerdo con el nuevo Convenio de Concordia, que se firmó justo antes de 2026.
Este acuerdo, celebrado entre la FIA, los fabricantes de F1 y FOM (en gran parte propiedad de Liberty Media), establece las condiciones para la competencia en pista y la distribución de los ingresos provenientes de derechos de transmisión y premios. Al parecer, también se incluyó una cláusula para incrementar la presencia de la FIA en la categoría reina.
Artículo A2.3.4 del reglamento general
Se ha introducido una nueva norma para 2026, resultado de las negociaciones en torno al Convenio de Concordia. Ahora, la FIA no solo tendrá una mayor presencia en el paddock, sino que también debe estar presente en los monoplazas. Según la sección A del reglamento general, el logo de la FIA debe colocarse en la parte delantera de cada coche.
Tal como estipula el artículo A2.3.4, "cada coche de F1 debe llevar el logo de la FIA, ya sea en azul o en blanco, con una altura mínima de 75 milímetros". Este emblema debe situarse en la punta o en el lateral de la parte delantera, de modo que resulte claramente visible desde el costado.
Durante la pasada temporada, solo un equipo —Mercedes— no exhibía el logo de la FIA en la parte frontal ni en sus laterales. Por ello, los Silver Arrows deberán tener en cuenta esta normativa para rediseñar su imagen de cara a la temporada 2026.
