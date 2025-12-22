¡Furia en la NFL! Hamilton enfurece a los aficionados en el partido de los Denver Broncos

Lewis Hamilton tiene el toque ganador en la F1, pero en la NFL, quizás no se le escape tan fácilmente un buen placaje.

El británico regresó a EE. UU. el pasado fin de semana para disfrutar de un partido de los Denver Broncos. Hamilton forma parte del grupo de propietarios del equipo y, aunque nunca había vivido un encuentro en casa de su franquicia, se animó a asistir en Denver. Pese a su presencia, el equipo cayó 34-20 ante los Jacksonville Jaguars.

El siete veces campeón compartió en Instagram un recorrido por las instalaciones del imponente Empower Field at Mile High y no dejó de mandar su apoyo a los Broncos, que lideran actualmente la AFC Oeste.

“Duro día hoy, pero estoy muy orgulloso de este equipo”, fue el mensaje que publicó en su historia. “Incluso en momentos difíciles me inspira ver cómo se apoyan entre ustedes y nunca dejan de luchar. No importa cómo caemos, sino cómo nos levantamos. ¡A por el siguiente reto!”

Lewis Hamilton mostró su apoyo a los Denver Broncos a través de Instagram

No es la primera vez que Hamilton asiste a un partido de los Broncos. En ocasiones anteriores lo había visto en partidos fuera de casa, y curiosamente, esos encuentros siempre terminaban en derrota para el equipo. Las redes se llenaron de comentarios en tono de broma: un usuario señaló “Cada vez que está en un partido perdemos. Todos amamos a Lewis, pero por favor, no vuelvas”, mientras otros comentaban “Que sea el último juego al que asistas” o simplemente “No vuelvas”.

Sin embargo, también hay aficionados que se alegraron de verlo en Denver. Uno de ellos comentó en Instagram: “¡Qué genial y auténtico! @lewishamilton, me alegra verte en Mile High”.

¿Cuál es el papel de Hamilton en los Denver Broncos?

En 2022, Hamilton se sumó al grupo de propietarios de la familia Walton-Penner, que adquirió la franquicia de la NFL por 4.650 millones de dólares a principios de ese año. Por supuesto, Hamilton no es el único dueño de los Broncos; ni siquiera el mayor campeón de la F1 ha recaudado tanto dinero. El grupo Walton-Penner también cuenta con otros nombres destacados.

Entre los accionistas minoritarios se encuentran Mellody Hobson y la exsecretaria de Estado de EE. UU., Condoleezza Rice. Hobson, co-CEO de Ariel Investments, forma parte de varias juntas directivas (incluida la de Starbucks) y está casada con George Lucas, creador de Star Wars.

Por otro lado, Rice es reconocida por su trayectoria política, habiendo sido secretaria de Estado durante el segundo mandato de George W. Bush; además, tuvo una conexión con el mundo del fútbol al participar en el comité inaugural del College Football Playoff e incluso se la vinculó con el cargo de entrenador en jefe de los Cleveland Browns, según el experto de la NFL, Adam Schefter.

Actualmente, Hamilton vive su cuarta temporada como accionista minoritario de los Broncos y se vislumbra la posibilidad de que participe en una campaña de playoffs este año.

