Ferrari identifica al SUSTITUTO de Hamilton en la F1
Ferrari identifica al SUSTITUTO de Hamilton en la F1
Ferrari ya tiene identificado al sucesor de Lewis Hamilton, según informa la prensa alemana, y apuestan por una de las estrellas actuales de la Fórmula 1.
Cuando el siete veces campeón mundial se unió a la Scuderia se depositaron grandes expectativas en él, expectativas que contrastaron notablemente con una primera temporada que dejó mucho que desear.
Ahora, la mirada se centra en el 2026, año en el que el director del equipo, Fred Vasseur, confía en Hamilton mientras introduce cambios para adaptarlo a las nuevas regulaciones.
Sin embargo, tras bastidores, la directiva de Ferrari ya se está preparando para la etapa posterior a Hamilton y, según revela la publicación Bild, ya contarían con un relevo.
Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!
¿Quién reemplazará a Hamilton en Ferrari?
El informe destaca que el piloto británico Ollie Bearman, estrella de Haas, encabeza la lista de opciones tras una temporada de novato prometedora en 2025.
Bearman ingresó a la academia de pilotos de Ferrari en 2022 y, al sustituir a Carlos Sainz en el Gran Premio de Arabia Saudita de 2024, logró captar la atención de los equipos, lo que le abrió la puerta para competir el año siguiente.
Aunque su temporada de debut estuvo marcada por ciertos errores y se mantendrá dos puntos por debajo de enfrentar una sanción hasta mayo de 2026, Bearman superó al experimentado compañero de Haas, Esteban Ocon, terminando tres puntos por delante en la clasificación.
Con solo 20 años, el 2026 será su verdadera prueba, momento clave para que Ferrari determine si realmente merece ocupar el lugar del siete veces campeón mundial.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
¡Furia en la NFL! Hamilton enfurece a los aficionados en el partido de los Denver Broncos
- hace 45 minutos
Ferrari identifica al SUSTITUTO de Hamilton en la F1
- 1 hour ago
¡Checo tuvo la razón SIEMPRE! Exhiben nuevas prácticas cuestionables de Red Bull
- Hoy 17:00
¡Alonso asume un NUEVO CARGO ante su inminente salida en 2026!
- Hoy 16:00
Enormes noticias para Colapinto gracias a...¿Trampa de MERCEDES?
- Hoy 15:34
¡Antonelli SONRÍE! Declaran el truco de Mercedes y Red Bull Powertrains simplemente legal
- Hoy 15:15
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre
MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi
- 6 diciembre