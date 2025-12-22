Ferrari identifica al SUSTITUTO de Hamilton en la F1

Ferrari ya tiene identificado al sucesor de Lewis Hamilton, según informa la prensa alemana, y apuestan por una de las estrellas actuales de la Fórmula 1.

Cuando el siete veces campeón mundial se unió a la Scuderia se depositaron grandes expectativas en él, expectativas que contrastaron notablemente con una primera temporada que dejó mucho que desear.

Ahora, la mirada se centra en el 2026, año en el que el director del equipo, Fred Vasseur, confía en Hamilton mientras introduce cambios para adaptarlo a las nuevas regulaciones.

Sin embargo, tras bastidores, la directiva de Ferrari ya se está preparando para la etapa posterior a Hamilton y, según revela la publicación Bild, ya contarían con un relevo.

Relacionado: ATENCIÓN Colapinto: ¡Pierre Gasly filtra BOMBAZO de Alpine para 2026!

¿Quién reemplazará a Hamilton en Ferrari?

El informe destaca que el piloto británico Ollie Bearman, estrella de Haas, encabeza la lista de opciones tras una temporada de novato prometedora en 2025.

Bearman ingresó a la academia de pilotos de Ferrari en 2022 y, al sustituir a Carlos Sainz en el Gran Premio de Arabia Saudita de 2024, logró captar la atención de los equipos, lo que le abrió la puerta para competir el año siguiente.

Aunque su temporada de debut estuvo marcada por ciertos errores y se mantendrá dos puntos por debajo de enfrentar una sanción hasta mayo de 2026, Bearman superó al experimentado compañero de Haas, Esteban Ocon, terminando tres puntos por delante en la clasificación.

Con solo 20 años, el 2026 será su verdadera prueba, momento clave para que Ferrari determine si realmente merece ocupar el lugar del siete veces campeón mundial.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado