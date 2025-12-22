Enormes noticias para Colapinto gracias a...¿Trampa de MERCEDES?

Franco Colapinto y Alpine recibirán un gran beneficio para la temporada 2026 gracias a Mercedes y la FIA.

El equipo de Mercedes y todos sus clientes podrían recibir luz verde por parte de la FIA para competir en 2026 con una unidad de potencia que, en parte, no cumpla las normativas. Así lo informa FormulaPassion, lo que ya ha generado gran expectación en el mundo de la competición.

Según se comenta, Mercedes habría descubierto una forma de alcanzar una relación de compresión de 18:1 durante la carrera, superando el límite de 16:1 impuesto para el próximo año. Esta ventaja se traduciría en casi 15 caballos de fuerza extra. A este respecto, también se señala que Red Bull Powertrains podría estar utilizando la misma táctica.

El pasado jueves, varios fabricantes indignados se hicieron presentes en la asamblea general de la FIA. Ferrari y Honda lideraron las protestas, exigiendo a la máxima autoridad del automovilismo una respuesta inmediata.

La polémica surge porque la relación de compresión se mide en una prueba estática, mientras que la verdadera ventaja se consigue en pista, donde la unidad de potencia no se evalúa de igual forma.

Recientemente, según informa Corriere dello Sport, un ingeniero de Mercedes –anteriormente contratado por Red Bull Powertrains– habría revelado este “truco”, lo que impulsó a Red Bull a intentar replicarlo.

¿Cómo ayudará Mercedes a Franco Colapinto?

Con la llegada inminente del nuevo campeonato, se comenta que Mercedes no podrá ajustar el límite de compresión antes de 2026. Por su parte, Red Bull podría beneficiarse al haber comenzado más tarde con esta técnica.

Como consecuencia, la FIA tiene varias opciones: descalificar completamente la unidad de potencia de Mercedes, lo que dejaría fuera de combate a cuatro equipos (Mercedes, McLaren, Williams y Alpine), o permitir el uso de lo que muchos ya llaman la “unidad engañosa”, desatando un posible aluvión de protestas y sanciones.

En respuesta al dilema, se está negociando un compromiso que permitiría a los equipos impulsados por Mercedes competir con la unidad de potencia irregular, con el compromiso de que en 2027 se ajustará totalmente a las normativas. No obstante, esta solución probablemente no será bien recibida por el resto de los equipos.

