¡Antonelli SONRÍE! Declaran el truco de Mercedes y Red Bull Powertrains simplemente legal

Los rumores no han parado durante el receso invernal. Mercedes y Red Bull Powertrains habrían descubierto un truco en las unidades de potencia que les permite extraer más caballos de fuerza, lo cual hace sonreír a Andrea Kimi Antonelli.

Mientras que otros proveedores de motores y equipos de Fórmula 1 planean presentar protestas ante la FIA, GP Fans explica por qué esta maniobra es completamente legal.

Los ingenios de Mercedes, que suministra motores no solo para su propio equipo sino también para Alpine, McLaren y Williams, junto con Red Bull Powertrains, han encontrado la forma de operar con una relación de compresión diferente.

Se desconoce exactamente cuánta potencia adicional se genera, aunque se estima alrededor de 15 CV. En las regulaciones de 2026 se estipula que la relación no puede superar 16:1, pero se rumorea que actualmente se trabaja en 18:1.

¿Qué son la relación de compresión, el diámetro y la carrera?

El volumen de un cilindro se divide en dos partes: la zona recorrida por el pistón (Vv) y el espacio residual (Vo), que es el volumen que queda en el cilindro y donde el pistón no llega. La relación de compresión se obtiene dividiendo el volumen total (Vv + Vo) entre el espacio residual (Vo).

Cuanto mayor es esta relación, más eficiente resulta el motor. Desde el inicio de la era híbrida, en 2014, hasta este año se permitía una relación de 18:1, pero a partir del próximo año se limitará a 16:1.

Una unidad de potencia de F1 cuenta con seis cilindros y una capacidad total de 1,6 litros, según el Artículo C5.1 del reglamento técnico, lo que implica que cada cilindro tiene un volumen de 266 ⅔ milímetros cúbicos. Conforme al Artículo C5.4.1, el diámetro de cada cilindro debe ser de 80 milímetros.

La carrera es la distancia que recorre el pistón desde el punto muerto superior hasta el inferior. Se calcula dividiendo la cilindrada por (π/4) multiplicado por el cuadrado del diámetro, lo que da como resultado una carrera de poco más de 53 milímetros en las unidades de F1.

Relación de compresión de 16:1 solo en temperatura ambiente

Según el Artículo C5.4.3 del reglamento para 2026, ningún cilindro debe presentar una relación de compresión de 16:1 cuando se mida a temperatura ambiente, es decir, con el motor frío. A partir de los cálculos previos se concluye que el espacio residual (Vo) debe ser de 3,537 milímetros.

Sin embargo, Mercedes y Red Bull Powertrains han conseguido reducir Vo en aproximadamente medio milímetro utilizando materiales que se expanden al calor, lo que permite que el pistón se acerque más. Esta reducción aumenta la diferencia entre Vv y Vo y eleva la relación de compresión hasta 18:1, lo que se traduce en una mayor eficiencia y potencia.

Hasta la temporada pasada, el Artículo 5.4.6 del reglamento técnico permitía una relación de compresión de hasta 18:1 sin especificar el momento de la medición. En las nuevas normas de 2026 se establece claramente el límite de 16:1 a temperatura ambiente. Por ello, Mercedes y Red Bull han interpretado que la restricción se aplica únicamente cuando el motor está frío, una maniobra ingeniosa aunque completamente legal.

