Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

F1 Noticias Hoy: Sainz habla de Hamilton; Alonso va por Schumacher

F1 Noticias Hoy: Sainz habla de Hamilton; Alonso va por Schumacher

Aloisio Hernández
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

GPFans te presenta las notas más interesantes de este sábado 20 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz Hoy: ¡NADIE puede creer lo que dijo sobre el DESASTRE de Lewis Hamilton en Ferrari! ::: LEER MÁS

Fernando Alonso Hoy: El español, en camino de SUPERAR a Michael Schumacher. ::: LEER MÁS

F1 Noticias Hoy: Duro mensaje de Hamilton; Leclerc declara interés en otro asiento
  • 1 hour ago
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Duro mensaje de Hamilton; Leclerc declara interés en otro asiento

  • 1 hour ago
Checo Noticias Hoy: Compra parte de Cadillac; Sigue a Hamilton; Toma venganza de Red Bull
  • 3 hours ago
Checo F1 Hoy

Checo Noticias Hoy: Compra parte de Cadillac; Sigue a Hamilton; Toma venganza de Red Bull

  • 3 hours ago
Colapinto Noticias Hoy: En la mira de Ferrari; Regalito de Mercedes; En problemas por FIA
  • 3 hours ago
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: En la mira de Ferrari; Regalito de Mercedes; En problemas por FIA

  • 3 hours ago
F1 Noticias Hoy: Sainz habla de Hamilton; Alonso va por Schumacher
  • 3 hours ago
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Sainz habla de Hamilton; Alonso va por Schumacher

  • 3 hours ago
BREAKING: ¡Checo Pérez sería DUEÑO REAL de Cadillac!
  • Hoy 05:00
Cadillac

BREAKING: ¡Checo Pérez sería DUEÑO REAL de Cadillac!

  • Hoy 05:00
ÚLTIMA HORA: Cadillac nombra NUEVO aliado para Checo Pérez en 2026
  • Ayer 22:22
Cadillac

ÚLTIMA HORA: Cadillac nombra NUEVO aliado para Checo Pérez en 2026

  • Ayer 22:22
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
  • 13 diciembre
25.000+ views

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 13 diciembre
 CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
  • 3 diciembre
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
  • 12 diciembre
7.500+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
  • 10 diciembre
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
  • 7 diciembre
5.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi
  • 6 diciembre
2.500+ views

MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi

  • 6 diciembre

