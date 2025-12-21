SHOCK: El NUEVO asiento que tiene en la mira Charles Leclerc

Charles Leclerc, piloto estrella de Ferrari, tendría en la mira un nuevo asiento dentro del automovilismo.

En declaraciones publicadas por LastWordOnSport tras la gala de la FIA, el corredor monegasco dijo lo siguiente: "Sin duda me interesa Le Mans, lo he visto varias veces.

Obviamente, ha sido muy especial correr para el equipo rojo. Estar aquí apoyando a nuestra gran familia, después de haber ganado en el WEC y haber tenido tanto éxito en un año como este, es increíble.

"El legado que Ferrari ha dejado en el automovilismo permanecerá para siempre, y estoy muy orgulloso de formar parte de él. De alguna manera, ahora nos toca a nosotros [en la F1] estar a la altura de las expectativas, al igual que hacen mis compañeros de equipo en las carreras de resistencia", confesó.

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

